今年で開園60周年を迎える熊本県荒尾市のグリーンランドが、2028年、21年ぶりに新たなジェットコースターを導入します。

【写真を見る】アトラクション数日本一の遊園地『グリーンランド』21年ぶりに新たなジェットコースターを導入へ 熊本県荒尾市

既にアトラクション数日本一を誇る遊園地ですが、一体どのようなジェットコースターが完成するのでしょうか。

完成イメージ

導入する『ハイブリッドコースター 海神～WADATSUMI～』※海神…わだつみ は、浮き沈みの多いコースを、最高時速 約66キロで走り抜けるコースターで、ジェットコースターならではの浮遊感と爽快感を楽しめるといいます。

なにが「ハイブリッド」？

グリーンランドリゾート 松野隆徳社長「多くのお客様に愛され、当施設を代表する新たなシンボルとなるアトラクションになると確信している」

コースターは、鉄製の支柱と木製の走路で構成される「ハイブリッド構造」で、製造するのは世界各地で木製コースターを手掛けるアメリカの企業です。

代表者は「木製コースター本来の楽しさとスリルを大切にしながら、最新の技術でより高い信頼性と強度を実現した」と胸を張ります。

オープン予定は2028年3月

『ハイブリッドコースター 海神～WADATSUMI～』は、6月着工し、2028年の3月にオープンする予定です。