ORANGE RANGE、DAZNサッカーアンセム「1000%」を一発撮り！「意志の強さを表現したかった」
ORANGE RANGEが、『THE FIRST TAKE（読み：ザ・ファースト・テイク）』に再登場。
■「勝敗の確率ではなく、この思いは確実という意味を込めて1000%」
結成25年目を迎えた沖縄出身5人組ロックバンド・ORANGE RANGEが『THE FIRST TAKE』に再び登場。披露するのは、4年に一度のサッカーの祭典・W杯を盛り上げる、DAZNサッカーアンセム「1000%」。
すでに公開されたMVには、2002年の代表監督も務めたフィリップ・トルシエや、元代表選手でもある巻誠一郎、田中マルクス闘莉王の他、櫻井海音、影山優佳、ドンデコルテ渡辺銀次＆カゲヤマ益田、ピーナッツくんなど総勢17名の超豪華サッカー関係の著名人が出演。さらにエンドロールのナレーションは、数々の名実況でサッカーファンにおなじみの下田恒幸が担当。
サッカーの歴史的“ド派手名シーン”の数々を巡り、豪華な出演者とともに、隅から隅まで楽しみつくす“ド派手な”MVとしてバズリ中。
ORANGE RANGEといえば夏というイメージだが、夏目前にして、日本を熱く盛り上げる本楽曲を一発撮りでパフォーマンス。
ORANGE RANGEが登場する『THE FIRST TAKE』第677回は、6月17日22時よりプレミア公開。
■ORANGE RANGE コメント
諦めない気持ちだったり、自分を信じるという事に迷いはない。揺るがないという意志の強さを表現したかった。勝敗の確率ではなく、この思いは確実という意味を込めて1000%。
■関連リンク
YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』
https://www.youtube.com/channel/UC9zY_E8mcAo_Oq772LEZq8Q
『THE FIRST TAKE』OFFICIAL SITE
https://www.thefirsttake.jp/
ORANGE RANGE OFFICIAL SITE
https://orangerange.com/