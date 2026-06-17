「電気代が少しでも節約になれば」48歳専業主婦が無理な節約で家族からブーイングを受けたワケ
物価高、中東情勢の揺れ動きなどで経済が大きく変化し続ける中、少しでも家計を守ろうと「節約」をしている人は少なくないでしょう。ただ、支出をうまく抑えられる人もいれば、かえって出費が増えてしまった人もいるようです……。
今回はAll About編集部が実施した節約に関するアンケートから、岡山県に住む48歳女性の失敗談を紹介します。
・家族構成：既婚（子あり）
・職業：専業主婦
・世帯年収：600万円
・貯蓄額：600万円
・家賃（住宅ローン）：7万円
・間取り：一軒家
・食費：2万円
・電気代：1万5000円
・水道代：7000円
・通信費：1万5000円
・毎月貯蓄に回している額：5万円
「電気代が少しでも節約になればと、暖かくなり始めたのをきっかけにさっさと暖房器具を片付けようとした」と節約のきっかけを振り返ります。しかし、いざ始めてみると、光熱費以外に大きな代償を払うことに……。
「少し暖かくなったからと早めに暖房器具をしまうも、三寒四温でまた寒さがぶり返し家族からブーイング。風邪も引いてしまった」
女性は「一気に次の季節になるわけではないのだなと思った」と改めて認識しているようです。
そして、「季節の変わり目は慎重に。状況をよく見極めて、無理な節約は逆効果となる」と、この失敗から学んだ教訓を教えてくれました。
＜調査概要＞
節約の経験談に関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査実施日：2026年3月11日
調査対象：全国10〜70代の250人（男性：57人、女性：190人、回答しない：3人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています。
※本記事の出費内訳はアンケートの回答に基づいた「主な項目」のみを記載しています。回答に含まれない社会保険料や税金、民間の保険料、不定期な支出、使途不明金などは考慮されていないため、収支合計が一致しない場合があります。
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
(文:All About 編集部)
今回はAll About編集部が実施した節約に関するアンケートから、岡山県に住む48歳女性の失敗談を紹介します。
回答者の収入状況と1カ月の主な出費内訳【岡山県在住48歳女性世帯、収入状況と1カ月の主な出費内訳】
・家族構成：既婚（子あり）
・職業：専業主婦
・世帯年収：600万円
・貯蓄額：600万円
・家賃（住宅ローン）：7万円
・間取り：一軒家
・食費：2万円
・電気代：1万5000円
・水道代：7000円
・通信費：1万5000円
・毎月貯蓄に回している額：5万円
季節の変わり目は慎重に……今回紹介する岡山在住48歳女性は「光熱費」の節約で失敗してしまいました。
「電気代が少しでも節約になればと、暖かくなり始めたのをきっかけにさっさと暖房器具を片付けようとした」と節約のきっかけを振り返ります。しかし、いざ始めてみると、光熱費以外に大きな代償を払うことに……。
「少し暖かくなったからと早めに暖房器具をしまうも、三寒四温でまた寒さがぶり返し家族からブーイング。風邪も引いてしまった」
女性は「一気に次の季節になるわけではないのだなと思った」と改めて認識しているようです。
そして、「季節の変わり目は慎重に。状況をよく見極めて、無理な節約は逆効果となる」と、この失敗から学んだ教訓を教えてくれました。
＜調査概要＞
節約の経験談に関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査実施日：2026年3月11日
調査対象：全国10〜70代の250人（男性：57人、女性：190人、回答しない：3人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています。
※本記事の出費内訳はアンケートの回答に基づいた「主な項目」のみを記載しています。回答に含まれない社会保険料や税金、民間の保険料、不定期な支出、使途不明金などは考慮されていないため、収支合計が一致しない場合があります。
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
(文:All About 編集部)