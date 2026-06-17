「びっくり」西野未姫、娘が息子に驚きの行動「横顔けいちょんそっくり」「お姉ちゃんになりましたね」
元AKB48でタレントの西野未姫さんは6月16日、自身のInstagramを更新。ほほ笑ましい動画を公開しました。
【動画】西野未姫が驚いた娘の行動
コメントでは「下の子が産まれると嫉妬しちゃって攻撃しちゃう子も居るけど、にこちゃん穏やかに優しくがんちゃんに接していて、ほっこりします…」「ママのお顔をよくみてますね。ちょっと見ない間にお姉ちゃんになりましたね」「まじで可愛い 横顔けいちょんそっくりからの正面もそっくり クリクリお目目ほんっと美人さん！」「思いやりのあるいい子だなぁ」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【動画】西野未姫が驚いた娘の行動
「思いやりのあるいい子だなぁ」西野さんは「弟のがんばに『痛いの痛いの飛んでけ』って急にやってびっくりました 保育園で覚えたのかな」とつづり、1本の動画を投稿。息子を抱く自身と、娘が映っています。娘は息子の手を取り、楽しそうに「痛いの痛いの飛んでけ」と言っています。その姿を愛おしげに見守る西野さんの表情もすてきです。
「がんば君、パパにそっくり」10日にも「最近の日常はこんな感じです」と、娘と息子とのスリーショットを披露していた西野さん。ファンからは「がんば君、パパにそっくり」「にこりちゃんが、大きくなってお姉さんぽくなってますね〜」などのコメントが寄せられていました。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)