バニラアイスの甘みとメロンの爽やかな甘みが溶け合った「MOW(モウ)Wジェラート塩バニラ＆メロン」を食べてみた

バニラアイスの甘みとメロンの爽やかな甘みが溶け合った「MOW(モウ)Wジェラート塩バニラ＆メロン」を食べてみた