【セサミストリートマーケット】エルモたちが可愛いかき氷になって大集合 新作“レインボー”が仲間入りした全8種登場
世界で唯一のセサミストリートのオフィシャルストア「セサミストリートマーケット」は、夏季限定カフェメニュー「キャラクターかき氷」を東京・池袋サンシャインシティ店など国内4店舗にて25日から順次発売する。
【写真たくさん】エルモたちが可愛いかき氷になって大集合！カラフルな全8種
夏の定番人気メニューがパワーアップし、今年はエルモなどの7キャラクターに新登場の“レインボー”を加えた全8種のラインアップで展開する。
かき氷には、不純物や雑味が少なく口どけの良さが特長の信州深層天然水の氷を使用。各キャラクターをイメージしたシロップやフルーツ、クリーム、アイスクリーム、シャーベットを組み合わせ、見た目の楽しさと本格的な味わいを両立させた。さらに、小豆やぎゅうひ、ココナッツなど、味わいや食感にアクセントを添える素材を組み合わせている。
今年は各キャラクターのフレーバーのバリエーションや色合いもアップデートし、キャラクターの魅力がより一層引き立つ仕上がりとなった。アーニーの“栗＆ほうじ茶”やバートの“プリン”など、まるで本格デザートのような味わいを楽しめるフレーバーも登場する。
【第1弾：6月25日〜】
〈通期販売メニュー4種：6月25日〜8月31日〉
エルモ（いちご＆ミルク）：1480円
クッキーモンスター（白ぶどう＆ヨーグルト）：1480円
ビッグバード（マンゴー＆ココナッツ）：1480円
レインボー（いちご＆白ぶどう＆マンゴー）：1980円
〈前期限定メニュー：6月25日〜7月22日〉
オスカー（抹茶＆ミルク）：1480円
〈後期限定メニュー：7月23日〜8月31日〉
アビー（ピーチ）：1480円
【第2弾：9月1日〜9月30日】
アーニー（栗＆ほうじ茶）：1780円
バート（プリン）：1780円
※金額はすべて税込表記、各店、各日数量限定
【写真たくさん】エルモたちが可愛いかき氷になって大集合！カラフルな全8種
夏の定番人気メニューがパワーアップし、今年はエルモなどの7キャラクターに新登場の“レインボー”を加えた全8種のラインアップで展開する。
かき氷には、不純物や雑味が少なく口どけの良さが特長の信州深層天然水の氷を使用。各キャラクターをイメージしたシロップやフルーツ、クリーム、アイスクリーム、シャーベットを組み合わせ、見た目の楽しさと本格的な味わいを両立させた。さらに、小豆やぎゅうひ、ココナッツなど、味わいや食感にアクセントを添える素材を組み合わせている。
【第1弾：6月25日〜】
〈通期販売メニュー4種：6月25日〜8月31日〉
エルモ（いちご＆ミルク）：1480円
クッキーモンスター（白ぶどう＆ヨーグルト）：1480円
ビッグバード（マンゴー＆ココナッツ）：1480円
レインボー（いちご＆白ぶどう＆マンゴー）：1980円
〈前期限定メニュー：6月25日〜7月22日〉
オスカー（抹茶＆ミルク）：1480円
〈後期限定メニュー：7月23日〜8月31日〉
アビー（ピーチ）：1480円
【第2弾：9月1日〜9月30日】
アーニー（栗＆ほうじ茶）：1780円
バート（プリン）：1780円
※金額はすべて税込表記、各店、各日数量限定