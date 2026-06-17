ＪＲＡの団野大成騎手（２５）＝栗東・斉藤崇史厩舎＝が、結婚式の写真を公開した。

１７日までに自身のインスタグラムを更新し「ｍａｒｒｉａｇｅ ｃｅｒｅｍｏｎｙ」と題して投稿。全身真っ白のタキシード姿の団野騎手はうれしそうな表情を見せながら、ウェディングドレス姿の妻と手を重ねてケーキに入刀した。

フォロワーは「幸せそうで素敵」「お似合いすぎる〜奥様美しすぎる〜」と祝福した。

参列した戸崎圭太騎手も自身のインスタグラムに写真をアップ。戸崎は「先日、関西の若手ジョッキーの結婚式へ」と書き出し、「僕のＹｏｕＴｕｂｅにも参加してくれた団野大成ジョッキーです。普段から明るく、いつも声をかけてくれる大成！彼の人柄の良さが出ている素晴らしい結婚式でした。とても仲の良いお二人を見て、こちらまで温かい気持ちになりました」とほっこり。「末永くお幸せに！本当におめでとうございます」と祝福した。そして「写真は団野夫妻、武豊さん、将雅との記念撮影です」と説明し、参列した武豊騎手、川田将雅騎手と記念撮影した写真を見せた。

団野騎手は２０１９年にデビューし、ＪＲＡ通算３７３勝。重賞は２３年高松宮記念（ファストフォース）、２４年マイルＣＳ（ソウルラッシュ）のＧ１・２勝を含む１１勝（１７日現在）。