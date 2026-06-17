「腰椎椎間板ヘルニア」の影響によりコンサートツアーを欠席しているモーニング娘。'26の野中美希（26）が、24日武道館で開催予定の牧野真莉愛の卒業公演に一部楽曲限定で参加することを発表した。野中は25年から同グループのリーダーに就任。サブリーダーで12期同期である牧野のラストステージに花を添える。

ハロープロジェクト公式サイトで「『腰椎椎間板ヘルニア』の影響によりコンサートツアーを欠席しておりましたメンバーの野中美希ですが、現在も治療およびリハビリを継続しております。医師の助言を踏まえ、本人とも確認を重ねた結果、6月24日(水)に日本武道館で開催予定の『モーニング娘。'26 コンサートツアー春 - Rays Of Light - Final〜牧野真莉愛卒業スペシャル〜』につきまして、一部楽曲に限りパフォーマンスを含めて参加する予定となりましたことをご報告申し上げます」と発表した。

野中は今年1月に、前年から腰椎椎間板ヘルニアに罹患していることを公表。当面の間、ダンス・パフォーマンスおよび長距離の移動にドクターストップがかかり、グループや、ハロー!プロジェクトのコンサートについても全公演欠席していた。