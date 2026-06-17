１６日放送の日本テレビ系トークバラエティー番組「上田と女がＤＥＥＰに吠える夜」（火曜・後１１時５９分）に料理家で食育インストラクターの和田明日香さんが出演。義母の料理愛好家でタレントの平野レミとの関係を語った。

この日は「アクティブバイスタンダー」をテーマにトークを展開。スタジオ出演した専門家によると「日本語に訳すと『行動する傍観者』ということで、ハラスメント、痴漢、いじめ性暴力ですとかそういった場面に居合わせた周りの方がその状況を変えるために何ができるか？ということで『行動を起こす人』のことを指します」と説明した。

また対処法として具体的に「助けを求める」「寄り添う」「レコーディング」「まちがいを指摘する」「すり替える」などの行動があることを加えた。

ＭＣのお笑いコンビ『くりぃむしちゅー』の上田晋也が「和田さんはどう？義理のお母さんの平野レミさんがなんかちょっと仮にデリカシーのないアプローチを誰かにしているとするじゃないですか。その場で『おかあさん、それは…』とか注意できたりします？」と尋ねた。

和田さんは「もちろんです」と即答。「みなさん知っての通り、あのキャラなのでごはん屋さんに行ってみんなでごはんを食べていても、すぐ店員さんに『結婚してんの！？』『子どもいんの！？』とか言うんです。おばちゃんがらみみたいなことするんですよ」と続けた。

「それで嫌な顔をされていたことは今までないですけど、一応『おかあさん、それ今言ったら失礼だから！』というのは言う」とした。さらにこの日ゲスト出演した寺田心（１８）を見て「心くん世代の娘がいるんですけど、一番先にキレてますね。若い世代はそういうのにすごく敏感で、私よりも子どもたちに怒られることが多い」と語った。

和田さんは、平野の次男と２０１０年に結婚。テレビ朝日系「家事ヤロウ！！！」や、ＭＣを務めるＢＳテレ東「和田明日香とゆる宅飲み」（火曜・午後１０時）に出演するなど美人料理家として活躍。人気バンド「ＴＲＩＣＥＲＡＴＯＰＳ」のボーカル・和田唱は義兄。その妻は女優の上野樹里。