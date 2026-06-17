福岡にケネディが復帰!椎橋は完全移籍!!ともに名古屋から「共にベススタを熱く」
アビスパ福岡は17日、名古屋グランパスからDF三國ケネディエブスが期限付き移籍で加入すると発表した。期間は27年6月30日までで、名古屋と対戦する公式戦には出場できない。同選手は23年まで福岡でプレーしていた。
また福岡は名古屋から期限付き移籍していたMF椎橋慧也が完全移籍で加入すると発表している。
両選手は以下のようにコメントしている。
●三國
「お久しぶりです。少し早いけど帰ってきました!アビスパ福岡のエンブレムをまた身につけて戦える事がとても嬉しいです。少しでもいい結果を求めて、素晴らしい景色を見られるように頑張ります!」
●椎橋
「アビスパ福岡のみなさん、改めましてアビスパの一員になれた事嬉しく思いますし、誇りに思ってます!正真正銘博多の漢になれるように精一杯頑張りますので、共にベススタを熱くしていきましょう!よろしくお願いします!」
また福岡は名古屋から期限付き移籍していたMF椎橋慧也が完全移籍で加入すると発表している。
両選手は以下のようにコメントしている。
●三國
「お久しぶりです。少し早いけど帰ってきました!アビスパ福岡のエンブレムをまた身につけて戦える事がとても嬉しいです。少しでもいい結果を求めて、素晴らしい景色を見られるように頑張ります!」
●椎橋
「アビスパ福岡のみなさん、改めましてアビスパの一員になれた事嬉しく思いますし、誇りに思ってます!正真正銘博多の漢になれるように精一杯頑張りますので、共にベススタを熱くしていきましょう!よろしくお願いします!」