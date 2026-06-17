試合前にロバーツ監督は投打同時出場を明言せず

【MLB】ドジャース 1ー0 レイズ（日本時間17日・ロサンゼルス）

ドジャース・大谷翔平投手は16日（日本時間17日）、本拠地レイズ戦に「1番・指名打者」で出場。6回に先制15号ソロを放って勝利に貢献した。翌17日（同18日）には先発登板が予定されている。試合後、会見に応じたデーブ・ロバーツ監督は投手専念を明言した。

通算5打数無安打4三振と苦手にしている右腕ラスムッセンとの対戦。第1打席は三振、第2打席はニゴロに終わった。しかし0-0の6回の第3打席、甘く入ったカットボールを強振。打球速度106.9マイル（約172.0キロ）、飛距離427フィート（約130.1メートル）、角度27度の一発をバックスクリーンに運んだ。

大谷の先制弾が決勝点となり、ドジャースが1-0の接戦をものにした。その後、ロバーツ監督の会見がすぐにスタート。17日（同18日）のレイズ戦について「ショウヘイは登板はするが、打撃はしない」とし、リアル二刀流での出場は行わないと話した。

大谷は11日（同12日）のパイレーツ戦で7回に「左膝の炎症」のため代打を送られて途中交代した。検査で骨などに異常はなかったものの、12日（同13日）は欠場。すぐにスタメンに戻り、故障の影響を感じさせない打棒を披露している。この日の試合前、ロバーツ監督は登板日の起用法について「まだ決めてない。様子を見ることになる」と話していたが、打者での出場を回避することにしたようだ。（Full-Count編集部）