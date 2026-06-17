「煽ってんのか？」松屋、「シュクメルリ」復刻＆ライスおかわり無料発表も「まずはアプリなんとかしてください」の声
松屋公式X（旧Twitter）は6月17日に投稿を更新。創業60周年を記念したキャンペーンを発表しました。
【写真】松屋が創業60周年でシュクメルリ復刻！
写真は店頭の様子で、創業60周年記念としてシュクメルリを数量限定で復刻販売することや、国産米100％使用で店内限定の定食ライスがおかわり無料になることを伝える看板が掲げられています。
コメントでは「おかわり無料は知らなかった。近隣の店舗は今はおかわり無料じゃなくなって、あまり行かなくなったけど、おかわり出来るなら行こう！」「シュクメルリ復刻いいね！ライスおかわり無料聞いた瞬間家族みんなで定食食べに行きたくなって笑ったわ」と、期待の声が寄せられています。
一方で「アプリのトラブルは今もやで…」「まずはアプリなんとかしてください」「早く直してくれー」「つうか謝罪を※内でするなよ！煽ってんのか？」と、アプリがまだ使えないという声も。松屋の今後の対応を注視したいですね。(文:All About ニュース編集部)
【写真】松屋が創業60周年でシュクメルリ復刻！
シュクメルリ復刻＆ライスおかわり無料同アカウントは「本日は松屋創業60周年記念日!! シュクメルリが期間限定で復刻販売開始です 更に！！ 1週間限定で【全店定食ライスおかわり無料】も実施します！ シュクメルリでも、それ以外の定食でも、今週はライスをたくさんお召し上がりください！」と報告し、写真を1枚載せています。
アプリ不具合のお詫びもシュクメルリ定食は1090円（税込）、シュクメルリライスセットは990円（同）で、6月16日10時から販売開始です。また投稿では、松屋アプリの不具合について謝罪する「※昨夜は松屋アプリの不具合にて多大なるご迷惑をおかけいたしましたこと、深くお詫び申し上げます」という一文も添えられました。
コメントでは「おかわり無料は知らなかった。近隣の店舗は今はおかわり無料じゃなくなって、あまり行かなくなったけど、おかわり出来るなら行こう！」「シュクメルリ復刻いいね！ライスおかわり無料聞いた瞬間家族みんなで定食食べに行きたくなって笑ったわ」と、期待の声が寄せられています。
一方で「アプリのトラブルは今もやで…」「まずはアプリなんとかしてください」「早く直してくれー」「つうか謝罪を※内でするなよ！煽ってんのか？」と、アプリがまだ使えないという声も。松屋の今後の対応を注視したいですね。(文:All About ニュース編集部)