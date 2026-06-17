上坂すみれ、チャイナ服を持参 ボディライン強調のオフショットに反響「人類の最高到達地点」「妖艶さあふれる」
声優の上坂すみれが、自身のインスタグラムを更新し、チャイナ服姿のオフショットを投稿すると、ネット上で話題になっている。
【写真】えちえち美ボディ強調！チャイナ服姿の上坂すみれ
定期的に自撮りのオフショットを投稿しており、今回は「われらが事務所ボイスキットの開催するトークイベント！しかもロフトプラスワン！楽しい〜！自宅から持ってきたチャイナ服を、しーたむも着てくれました うふうふ」と自宅からチャイナ服を持参してきたと報告。
ボディラインが強調されたチャイナ服姿を見ることができ、「チャイナ服大好きなのですが、自撮りできれいなシルエットを出すのは…気合が必要…！！」と伝えた。
これにファンは「妖艶さあふれる素晴らしい曲線美で鼻血が出そうです！」「たまらんです」「自宅にチャイナドレスのある声優…良いですね」「あいかわらずすみぺはスタイル良い」「もはや人類の最高到達地点なのでは…？美の頂…毛深いの化身」「やっぱりすみれちゃんは身体の曲線が綺麗だよ」などと反応している。
【写真】えちえち美ボディ強調！チャイナ服姿の上坂すみれ
定期的に自撮りのオフショットを投稿しており、今回は「われらが事務所ボイスキットの開催するトークイベント！しかもロフトプラスワン！楽しい〜！自宅から持ってきたチャイナ服を、しーたむも着てくれました うふうふ」と自宅からチャイナ服を持参してきたと報告。
これにファンは「妖艶さあふれる素晴らしい曲線美で鼻血が出そうです！」「たまらんです」「自宅にチャイナドレスのある声優…良いですね」「あいかわらずすみぺはスタイル良い」「もはや人類の最高到達地点なのでは…？美の頂…毛深いの化身」「やっぱりすみれちゃんは身体の曲線が綺麗だよ」などと反応している。