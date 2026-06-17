保護子猫の3兄妹が、先住猫さんとドキドキの初対面をしたら…？初々しいリアクションと先住猫さんの素晴らしい対応が注目を集めています。

話題となっている投稿は記事執筆時点で1.6万回再生を突破し、「子猫のガン見ビームが凄くってw」「ムギにーちゃんが登場しただけで、この安心感よ」といったコメントが寄せられました。

【動画：保護された子猫たち→初めて『ベテラン先住猫』と対面した結果…『可愛すぎる光景』】

ドッキドキの初対面

YouTubeチャンネル『うにむぎはちチャンネル UniMugiHachi Channel』に投稿されたのは、保護子猫の「ぺぺ」くん「ロン」ちゃん「チーノ」くん3兄妹が、先住猫さんとケージ越しに初対面をした時の様子です。

投稿主さんのもとで暮らし始めて数日が経ったこの日、3兄妹のお部屋にご案内されたのは先住猫の「むぎ」くん。これまで数多くの子猫たちをお世話してきたベテランさんだそうで、匂いを確かめつつ早速ケージへ近づいて行ったといいます。

警戒モード全開！

間近に迫る大人猫に戸惑う3兄妹は、「だれにゃ！？」と言わんばかりにすぐに警戒モードへ。ビビりながらもチーノくんがそっと身を乗り出しますが、小さなシャーを連発していたロンちゃんがついにパンチと渾身のシャーを炸裂！威嚇をしてしまったそうです。

しかし、この威嚇に驚いたのはぺぺくんたちだったそうで、跳び上がったり毛を逆立てたりとプチパニックに。そのまま3兄妹揃って身構え、ゆっくりと通過するむぎくんに釘付けになっていたそう。初々しい反応がなんとも可愛らしいです。

プロフェッショナルなむぎくん

一方、威嚇にも動じなかったむぎくんは、穴が開きそうなほどの凝視にも慣れたものだと涼しいお顔。安心してもらうためか少し距離をとって座り、目も合わせないという、まさに完璧な対応を見せてくれたといいます。

その後、ロンちゃんから再び威嚇を受けたむぎくんが近くの窓際へ移動してからも、3兄妹は変わらず熱い視線を送っていたそう。穏やかなむぎくんが相手ならば、きっと打ち解けるのも時間の問題でしょうね。

投稿には「ちょっとびっくりしちゃったんだね」「いずれ100%むぎくんのことを好きになるんだろうなぁとニヤニヤしてしまいます」「離れて見守ってくれてるむぎくん、さすがー♡また忙しくなるね～」「むぎくんの悟りの境地が凄い。ホントに猫ですか？」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『うにむぎはちチャンネル UniMugiHachi Channel』では、先住猫さんと保護猫さんたちの日常の様子が投稿されています。3兄妹とむぎくんが直接対面した時の様子も観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「うにむぎはちチャンネル UniMugiHachi Channel」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。