【2026年5月】大阪府で働く看護師の給料は？市区・施設・年代別の月収・年収を徹底解説

大阪府の看護師求人の平均給与

以下はジョブメドレーに掲載されている大阪府の看護師正職員求人（1,317件）の給与データです。

下限平均 月給 28.2万円 年収換算 約395万円 中間平均 月給 31.4万円 年収換算 約440万円 上限平均 月給 34.7万円 年収換算 約486万円

※年収は月給×14ヶ月（賞与2ヶ月分）で算出

求人票には「28万円～35万円」のように給与幅が記載されており、実際の給与はこの幅の中で経験年数や資格によって決まります。この記事では、下限・中間・上限それぞれの平均を集計し、中間の数字を平均年収の目安としています。

大阪府の看護師求人の給料・時給分布

大阪府の看護師求人では、月給25万円～30万円の求人（492件）が最も多く、求人全体の37%となっています。

求人件数

※各帯は下限以上・上限未満で集計

パート・アルバイト

パート・アルバイトでは、時給1,700～1,900円未満の求人が多く、1,700～1,800円未満が159件、1,800～1,900円未満が158件となっています。一方、時給3,000円以上の求人は、訪問件数によって給料が変動する訪問看護ステーションや介護施設の夜勤専従などが中心です。

求人件数

※各帯は下限以上・上限未満で集計

【施設別】大阪府の看護師求人の平均月給・年収

施設の種類によって給与水準は異なります。最も月給が高い職場は訪問看護ステーションで、平均月給は33.7万円です。

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パート・アルバイト

パート・アルバイトでも、施設の種類によって時給に差があります。訪問看護ステーションが最も高く、診療所、病院が続きます。

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【エリア別】大阪府の看護師求人の平均月給・年収

市区町村ごとの求人の平均月給ランキングでは、大阪市中央区（35.5万円）がトップです。上位には北区などの市街地に並び、藤井寺市（33.2万円）をはじめとする郊外エリアも多くランクインしています。

ただし、都心部と郊外エリアでは求人件数に大きな開きがある点には注意が必要です。求人件数が少ないエリアほど、一部の高給求人が平均値を大きく押し上げ、データに極端な偏りが出やすくなる傾向があります。

順位 市区 平均月給 年収換算

※求人数が10件以下の市区は集計対象外

順位 市区 平均月給 年収換算

11位以下を表示する ▼

パート・アルバイト

パート・アルバイトも、エリアによって時給に差があります。最も平均時給が高い中央区（2,163円）と最も低い和泉市（1,649円）では514円の差がみられました。

順位 市区 平均時給

※求人数が10件以下の市区は集計対象外

順位 市区 平均時給

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大阪府で働くジョブメドレー会員の平均年収

ここからは、ジョブメドレー会員のプロフィール情報から集計した年収データを確認します。大阪府で働く看護師会員（正職員・255名）の平均年収は505.7万円、中央値は500万円でした。

年代別の平均年収

大阪府で働く255名の看護師の年収は、50代までは年齢が上がるにつれて増える傾向が見られます。20代看護師の平均年収は481.1万円、30代は492.8万円、40代は501.6万円、50代は541.4万円で推移しています。

なお、60代以降に年収が下がる背景としては、夜勤を減らす看護師が増えるためと考えられます。

平均年収

自分の年収を見直してみよう

看護師の年収は、年代・施設・エリアによって大きく変わります。この記事のデータと自分の年収を比べて、今の条件を振り返る一つの材料にしてください。

ジョブメドレーには大阪府の看護師求人が2,242件掲載されています（2026年5月時点）。施設形態・エリア・給与帯などで絞り込んで求人を探すことができます。

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