SixTONESの田中樹さん、郄地優吾さん、ジェシーさん、京本大我さん、松村北斗さん、森本慎太郎さんが16日、Ginza Sony Parkで行われた「SixTONES STock」内覧会に登壇しました。

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CDデビュー６周年を迎えた祝福と感謝の気持ちを込め、これまでのクリエイティブを保管・管理する物流倉庫“SixTONES STock”を期間限定で公開。東京・大阪の２会場で各66日間開催します。歴代リリース作品やアーティスト写真、ミュージックビデオ、ライブ衣装、オリジナルグッズ、YouTubeコンテンツなど、結成から現在に至るまでのSixTONESのすべてがお披露目されます。





オープンを祝してテープカットを行った６人。

ジェシーさんは、犁佑畊みました！今までのSixTONESのクリエイティブを集めました。デビューからの展示品がメインなんですけど、(鑑賞には)時間制限がありますので、本当に集中して見ていただいて。これは皆喜ぶと思います！瓩函▲ぅ戰鵐箸了転紊りに自信をのぞかせました。



郄地さんは燹覆澆匹海蹐蓮SONYさんの最新技術とSixTONESのコラボレーション瓩般世し、爐發辰肇ッコ良いことに使える最新機能をSixTONESはこんなオフザケで使うんだ…というような、五感で楽しめる仕掛けがたくさんあって…。僕たちも体験させてもらってすごく楽しかったし、ファンの方も新鮮な気持ちになってもらえるんじゃないかな瓩函SixTONESのレコードレーベルであるSONYグループの最新テクノロジーを使った映像体験が楽しめると笑顔を浮かべました。

すでに展示スペースを回ったというメンバー６人。

あまりの高画質なモニターに田中さんは牾Г任気辰(展示を見た際)、とある映像が流れているんですけど、「なんか恥ずかしいね」って(言い合った)。直接見るよりもリアルな気がする瓩函△修竜蚕僂亡尭阿靴燭範辰垢函▲献Д掘爾気鵑蓮↓燹幣沼次頬姪佑法屮献Д掘爾泙醒μ啻(の映像)だねって言われたもん（笑）瓩伐饐譴両个い鰺兇い泙靴拭



これまで応援してきてくれたファンのために開催される本イベント。

個人的に特に展示会に来てほしい人を問われると、田中さんは爐△蠅たりだけど親とか…瓩叛擇蟒个垢函他の５人も大きく頷きながら燹屬やーんず」(SixTONESメンバーの父母の総称)ですね甅爐佑А繊⊃討和進ずっと見ているだろうし瓩噺々に賛同していました。



さらに、先輩や後輩で見に来てほしい人は？と問われると、ジェシーさんは猴鬚里澆覆気鸞圓辰討泙垢茵瓩肇メラ目線。

他のメンバーは狎鍵婬い世茵瓩半任蠅覆ら即座にツッコミを入れるも、ジェシーさんから爐─え？だめですか？瓩箸ょとんとした顔。隣にいた郄地さんは燹弔覆鵑分かんないけど、お前くらいしか言えねぇから言っといたほうがいいよ（笑）瓩犯娠し、会場の笑いを誘いました。



続けてジェシーさんは燹瞥茲討曚靴い里蓮Snow Manじゃないですか？リアルなところで言うと…瓩函2020年に同時デビューを果たしたSnow Manを挙げると、田中さんは爛妊咼紂質阿らずっと一緒にやってきたので、なんかデビュー前後のものとか、僕たちの展示ですけど、そこでリンクするようなものもあったりするかな瓩範辰掘△海海泙任瞭擦里蠅鮖廚さこすかのような感慨深そうな表情を浮かべていました。

【担当：芸能情報ステーション】