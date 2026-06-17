広岡達郎が語る巨人の現状と次期監督候補（後編）

前編：広岡達朗が語った快進撃の真相と"本当の問題"を読む＞＞

突然の事態を受け、監督代行とはいえ巨人軍の指揮を執ることになった橋上秀樹氏。いい意味でチームのタガが外れたのか、選手たちはのびのびとプレーし、白星を重ねている。

とはいえ、橋上監督代行が指揮を執るのはあくまで今シーズン限りの暫定措置であり、来季、そのまま正式に監督に就任するわけではない。

ゆえに来季の監督人事に揺れている球団は、当然候補者を絞ってすでに水面下で下交渉に入っているところだろうか。次期監督候補としていろいろな人物の名がメディアを通じて挙がっているが、巨人大物OBのひとりである広岡達朗氏は、こう持論を述べた。



次期監督候補のひとりとして名前が挙がる坂本勇人 photo by Yoshihiro Koike





【巨人監督の不文律など必要ない】

「そもそも、巨人の監督は『生え抜きの４番かエースでなければならない』という不文律自体があまりにも馬鹿げている。伝統を重んじたいのだろうが、伝統とはそういうものではない。今の選手に『長幼の序』（※年長者と年少者の守るべき上下の順序、秩序）と言っても、何のことかわからないだろうし、『伝統』と言われても言葉だけがひとり歩きしているのではないか。本当の伝統とは肩書ではなく、勝つために何を継承し、何を変えるかを考えることだ」

そして広岡氏は、巨人の伝統について語り始めた。

「巨人というのは、どれだけ腹の立つ後輩であっても、教えを請われればきちんと教える文化があった。そうやってチームは強くなり、伝統を築いてきたんだ。オレなんてデビューした年に、『あんなヘタなファーストがいて勝てるか』と言ったことが新聞に載ってしまい、引退するまで川上（哲治）さんに露骨に嫌われた。それでもストライク送球をすると『いい球だぞ』と声をかけてくれた。

巨人も基本は自分で技術を盗む世界だったが、若手が壁にぶつかった時は先輩に教えを請い、それに応える土壌があった。これこそが巨人の伝統なんだ。だから昔は、その伝統を受け継いだ者しか監督になれなかった。その象徴が４番でありエースだったわけだ。だが今はどうだ。生え抜きの４番やエースが、その伝統を本当に継承しているのか。誰もしていないだろう。だったら、いつまでも『生え抜きの４番かエース』という条件にこだわる必要はない」

広岡は諦観（ていかん）にも似た表情で、巨人監督の不文律を真っ向から否定した。時代が変わった以上、不本意であっても現実に順応していくしかない。そんな思いが、その言葉の端々からにじんでいた。

「OBのレジェンドを監督に据えたところで、指導者としての力量が伴っていなければ『欲しい、欲しい病』にかかって補強ばかり求めるようになる。球団も球団で、レジェンド監督の言うことだからと選手を買い漁る。まったく馬鹿げた話だ。大事なのは、今いる戦力をしっかり把握し、その能力を最大限に引き出すことだ。そして現場をきちんとマネジメントできる人間が監督にならなければならない」

【メディアに挙がる次期監督候補】

次期監督について、あるメディアが坂本勇人の名前を出していたが、広岡氏は「そんなことをしたら巨人は崩壊するぞ」と憤慨する。

「坂本には、数年前の女性問題で世間から激しいバッシングを受けながらも乗り越えたメンタルの強さがあるから、監督に向いているようなことが書いてあったが、そんなことを言っている連中は、そもそも監督という仕事をわかっていない。どれだけ選手としてすばらしい実績を残したとしても、それがそのまま監督としての資質につながるわけではない。

昔から『名選手、名監督にあらず』と言われているだろう。選手と監督はまったく別の仕事なんだ。オレが見てきたなかで、名選手でありながら名監督でもあったのは、水原（茂）さんくらい。監督に必要なのは、単なる精神力ではない。戦術を組み立てる能力、選手やコーチをまとめるマネジメント能力、組織を動かす統率力だ。はたして、坂本にそうした能力があるのか疑問だ」

また、松井秀喜氏や高橋由伸氏、原辰徳氏も候補に挙がっているという報道もあるが、これについて広岡氏はどう考えているのだろうか。

「松井は今の海外での生活に満足しているようだし、まだ日本球界に戻ってくることはないだろう。由伸については、前回の監督になった経緯を考えれば、今回もこんな状況で引き受けさせるのはかわいそうだ。原に関しては、今さらオレが言うまでもないだろう」

【広岡達郎が挙げた2人の名前】

では、誰を監督にすればいいのか。

「考えられるのは、内部昇格で川相（昌弘）だろうな。2023年に一軍総合コーチに就任し、24、25年とチームをリーグトップの守備率に導いた。川相のことは現役時代からよく知っているが、非常に勤勉な男だし、言うべきことはきちんと言える人間だ。ただ、少し大局を見過ぎるところがある。常に最善手を求めるあまり、慎重になり過ぎて動けなくなる傾向があるんだ。その点だけが気がかりかな。

それでも、今の巨人を立て直すのであれば、まずはディフェンスからだ。戦国時代だって同じだろう。守りを固めてから攻めに転じる。組織の立て直しというのは、そういうものだ。もちろん、オフェンスの強化も重要だ。奇襲のような攻撃や思いきった策で一時的に流れを変えることはできる。だが、それはあくまで短期的な効果に過ぎない。本当に強いチームをつくるには、地力のある攻撃力を築かなければならないし、それには時間がかかる。だからこそ、まずは守備を整え、チームの土台を固めることが先決なのだ」

まるでレジェンドなど必要ないと言わんばかりに、広岡氏は川相氏の内部昇格を推すが、もうひとり挙げた人物がいた。

「もしチームを劇的に変えたいのであれば、工藤公康がいいんじゃないか。あいつは1982年から2010年まで、じつに29年間も現役を続け、西武、ダイエー（現・ソフトバンク）、巨人、横浜（現・DeNA）、そして再び西武と渡り歩き、さまざまな野球に触れてきた。40歳を過ぎてからもオフにはアメリカへ渡り、最新のトレーニング理論を学んでいた。

引退後は筑波大学大学院で運動生理学や心理学などを学び、指導者としての知識も身につけた。なにより大きいのは、ソフトバンク監督時代に日本一を４度も成し遂げた実績だ。しかも巨人OBでもある。条件だけを見れば申し分ないだろう。勘違いしてもらっては困るが、工藤を推すのは広岡イズムを継承しているからではない。実績と能力を公平に評価したうえでの意見だよ」

はたして、シーズン終了後、巨人の監督は誰になるのか。もし橋上監督代行が優勝したら......。チームの快進撃とは裏腹に、上層部は難しい判断を迫られている。勝てば勝つほど、監督問題は複雑になる。今、最も頭を抱えているのはグラウンドの選手たちではなく、むしろ球団首脳陣なのかもしれない。



広岡達朗（ひろおか・たつろう）／1932年2月９日、広島県生まれ。呉三津田高から早稲田大に進み、54年に巨人に入団。１年目からショートの定位置を確保し、新人王とベストナインに選ばれる。堅実な守備で一時代を築き、長嶋茂雄との三遊間は球界屈指と呼ばれた。66年に現役引退。引退後は巨人、広島でコーチを務め、76年シーズン途中にヤクルトのコーチから監督へ昇格。78年に初のリーグ優勝、日本一に導く。82年から西武の監督を務め、４年間で３度のリーグ優勝、２度の日本一に輝いた。退団後はロッテのGMなどを務めた