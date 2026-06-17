■FIFAワールドカップ2026 グループJ アルゼンチン−アルジェリア（日本時間17日、カンザスシティ・スタジアム）

前回大会優勝のFIFAランク1位アルゼンチンが日本時間17日、アルジェリア（同27位）との対戦を前に先発メンバーを発表。絶対的エース、FWリオネル・メッシ（38）が先発入りすることがわかった。

2011年からアルゼンチン代表の主将をつとめるメッシ（38）は、今大会もキャプテンマークを巻きピッチに立つ。背番号はおなじみの「10」。メッシは史上最多タイの6度目のW杯となる。他に、ポルトガル代表のC.ロナウド（41）とメキシコ代表のGKギジェルモ・オチョア（40）も6大会目。初戦でメッシがピッチに立てば誰よりも先に、前人未踏の史上最多6大会連続出場を果たすこととなる。

“神の子”と称されたメッシは、、世界年間最優秀選手に贈られる「バロンドール」を最多の8回受賞。W杯では史上最多の通算26試合に出場など、数々の偉業を手にしている中、唯一手にしていなかったタイトルがW杯優勝。それを22年カタール大会で成し遂げ、ファンやサポーターの間では、“神の子”から“神”になったと言われている。その後も躍進は続き、南米王者を決めるコパ・アメリカ（24年）で2連覇に貢献。さらに、所属するインテル・マイアミでは25年にクラブ史上初の年間王者に輝いた。そして今年3月プロキャリア通算900ゴール目を達成。C.ロナウドに次ぐ史上2人目の快挙となった。1週間後の6月24日に自身の39歳の誕生日を迎えるメッシだが衰えを知らない。

メッシ擁するアルゼンチンがイタリア（1934年、1938年）、ブラジル（1958年、1962年）に次ぐ3か国目となる連覇に挑む。

【アルゼンチン代表 先発メンバー】

■GK

23 エミリアーノ・マルティネス

■DF

4 ゴンサロ・モンティエル

6 リサンドロ・マルティネス

13 クリスティアン・ロメロ

25 ファクンド・メディナ

■MF

7 ロドリゴ・デ・パウル

20 アレクシス・マカリステル

24 エンソ・フェルナンデス

■FW

10 リオネル・メッシ

16 ティアゴ・アルマダ

22 ラウタロ・マルティネス