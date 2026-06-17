「ここ数時間のうちにオファーされた」W杯で鮮烈弾の日本代表MFにイタリア名門が接近か！ 情報通記者が報道
日本代表アタッカーにイタリアの名門が関心を寄せているようだ。
移籍市場に精通するイタリア人ジャーナリストのニコロ・スキーラ記者が６月16日、自身のXを更新。日本代表MF中村敬斗の去就に関する情報を発信した。
現在、フランス２部のスタッド・ドゥ・ランスでプレーする中村について、同記者は次のように伝えている。
「スタッド・ドゥ・ランスのウインガー中村敬斗が、ここ数時間のうちに仲介人を通じてローマにオファーされた」
イタリアのローマは、セリエA優勝３回を誇る伝統クラブであり、欧州カップ戦でも数々の実績を持つ。2021-22シーズンにはUEFAカンファレンスリーグ初代王者に輝き、世界的な名将ジョゼ・モウリーニョ監督の下で欧州タイトルも獲得した。
そんな名門クラブの関心が報じられた中村は、北中米ワールドカップでも存在感を示した。現地６月14日に行なわれたグループステージ初戦のオランダ戦（２−２）では、１点を追う57分に左サイドから鋭くカットイン。右足で鮮やかなシュートを突き刺し、日本に同点ゴールをもたらした。
世界最高峰の舞台で結果を残した25歳の日本人MFへの評価は、欧州でも確実に高まっているようだ。果たして今夏、中村はセリエAの名門へ新天地を求めるのか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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移籍市場に精通するイタリア人ジャーナリストのニコロ・スキーラ記者が６月16日、自身のXを更新。日本代表MF中村敬斗の去就に関する情報を発信した。
現在、フランス２部のスタッド・ドゥ・ランスでプレーする中村について、同記者は次のように伝えている。
「スタッド・ドゥ・ランスのウインガー中村敬斗が、ここ数時間のうちに仲介人を通じてローマにオファーされた」
イタリアのローマは、セリエA優勝３回を誇る伝統クラブであり、欧州カップ戦でも数々の実績を持つ。2021-22シーズンにはUEFAカンファレンスリーグ初代王者に輝き、世界的な名将ジョゼ・モウリーニョ監督の下で欧州タイトルも獲得した。
世界最高峰の舞台で結果を残した25歳の日本人MFへの評価は、欧州でも確実に高まっているようだ。果たして今夏、中村はセリエAの名門へ新天地を求めるのか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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