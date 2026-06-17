ＮＨＫ総合で１５日午前５時から７時３分まで放送されたサッカーＷ杯北中米大会１次リーグ日本−オランダ戦の世帯平均視聴率が、２７・１％だったことが１６日、分かった。個人視聴率は１４・８％だった。

多くの人が出勤、通学前の月曜早朝という悪条件や生配信も影響してか、Ｗ杯の日本代表戦では過去最低の数字となったが、この曜日のこの時間帯としては異例の高視聴率をマークした。瞬間最高視聴率は試合終了直前の午前６時５４、５５分で、世帯３４・９％、個人１９・７％だった。

日本は準優勝３度の強豪オランダに２−２で引き分け、価値ある勝ち点１をつかんだ。１点を追いかける後半４４分、小川航基のへディングシュートが鎌田大地の頭に当たってネットを揺らす起死回生の同点弾。２度引き離されながらも土壇場で追いつく劇的な展開は視聴者をくぎ付けにした。

ＮＨＫの中継には解説者として元日本代表ＭＦの本田圭佑が登場した。「１１番、マジほんとうざいわ〜」、「相手はきょうガクポやね。一にガクポ、二にガクポ、三にガクポ」、「え！やば！イチキューサンのウインガー」と独特の本田語録を連発。実況のＮＨＫ・小宮山晃義アナウンサーと絶妙な掛け合いを繰り広げる個性的な解説が大きな話題を呼んだ。

日本時間２１日午後１時キックオフのチュニジア戦は、日本テレビ系で中継される。（数字はいずれもビデオリサーチ調べ、関東地区）