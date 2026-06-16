Lienelが、メジャーデビューシングル「メロ・コレクション」のパフォーマンスビデオを公式YouTubeチャンネルにて公開した。

今作の振付を担当したのは、SEKAI NO OWARI「Habit」や、あの「ちゅ、多様性。」のコレオグラフィーも務め、ハッピーでキャッチーな振り付けで3人組ダンスグループ・パワーパフボーイズだ。「“メロい”と思われたいのに、空回りしてしまう」という不器用で等身大の恋心を描いた楽曲の世界観を、彼ららしい独創的な感性で表現。サビの誰もが真似したくなる「メロメロポーズ」や、曲調の急展開に合わせた表情豊かなダンスパフォーマンスに仕上がっているとのことだ。

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◾️高岡ミロ コメント

Lienelの高岡ミロです！

僕たちのメジャーデビューシングル｢メロ・コレクション｣のダンスパフォーマンスビデオが公開されましたー！みなさんもうご存知とは思いますが、今回の楽曲はパワーパフボーイズさんに振り付けていただきました！めちゃくちゃ嬉しいです(^o^)

キラキラ王道ソングのように始まったかと思えば、パワパフさんらしいキャッチーでかわいい振り付けと共に曲が転調しトンチキ感万歳に変化していく、Lienelらしさと可愛いさが溢れかえっているそんなダンスパフォーマンスビデオです！

今回は自由なパートもあり、同じ振り付けでも一人一人の表現が違ったりするのがポイントなので、ぜひ何度も見て違いを見てみてほしいです！沢山見てねーーーー！

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◾️パワーパフボーイズ コメント

メジャーデビューおめでとうございます！✨🎉🤟🏻

記念すべきデビュー曲の振付を担当させていただけて、とっても光栄です！💖

『メロ・コレクション』のポップでキャッチーな世界観に合わせて、イケイケで可愛い、メンバー6人の個性あふれる「メロ」をふんだんに詰め込みながら、楽しく振付をさせていただきました😍✨

どこを切り取っても遊び心満載な楽しいダンスになっているので、ぜひみなさんも踊ってみてください〜！

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https://youtu.be/6nu-Hu9fkM4

先行公開されたMVは、メンバーによるどこかズレた“メロ”リアリティショーや、海外渡航での撮影となったシンガポールでのダンスなどが見どころとなっていたが、今回のパフォーマンスビデオでは、ダンスの構成やメンバー個々のスキルや、そして細かな表情の変化を余すところなく捉えているという。

◾️メジャーデビューシングル「メロ・コレクション」

2026年6月3日（水）リリース

リンクファイア：https://lnk.to/Lienel_majordebut_sg

特設サイト：https://lienel-majordebut-0603.com ▼形態・仕様

・初回限定盤（CD/Blu-ray）\3,300-（税込）UPCH-7835

スリーブケース仕様、ブックレット8P、グループトレカ（全3種からランダム1種封入） 初回限定盤 ・通常盤（CD）\1,650-（税込）UPCH-6052

ブックレット8P、ソロトレカ メロ嵐ver.（全6種から1種ランダム封入） 通常盤 ・初回限定メンバーソロ盤（芳賀柊斗 ver.）（CD）\1,650-（税込）UPCH-7836

ブックレット8P、芳賀柊斗ソロトレカ（全3種から1種ランダム封入） ・初回限定メンバーソロ盤（近藤駿太 ver.）（CD）\1,650-（税込）UPCH-7837

ブックレット8P、近藤駿太ソロトレカ（全3種から1種ランダム封入） ・初回限定メンバーソロ盤（高岡ミロ ver.）（CD）\1,650-（税込）UPCH-7838

ブックレット8P、高岡ミロソロトレカ（全3種から1種ランダム封入） ・初回限定メンバーソロ盤（森田璃空 ver.）（CD）\1,650-（税込）UPCH-7839

ブックレット8P、森田璃空ソロトレカ（全3種から1種ランダム封入） ・初回限定メンバーソロ盤（武田創世 ver.）（CD）\1,650-（税込）UPCH-7840

ブックレット8P、武田創世ソロトレカ（全3種から1種ランダム封入） ・初回限定メンバーソロ盤（高桑真之 ver.）（CD）\1,650-（税込）UPCH-7841

ブックレット8P、高桑真之ソロトレカ（全3種から1種ランダム封入） ※封入特典は初回生産分のみの封入となります

※封入特典の絵柄は形態ごとに異なります ▼CD収録内容 ※全形態共通

01 メロ・コレクション

02 ADDICTED

03 Sweet Sweet Sweet LOVE ▼Blu-ray収録内容 ※初回限定盤のみ

メジャーデビュー契約書をシンガポールに探しに行ってきました。

約35分の映像コンテンツ ▼メジャーデビューシングル「メロ・コレクション」リリースイベント開催中

※終了イベントは省略 7月11日（土）リリース記念スペシャル特典会

千葉県：幕張メッセ

・個別お話＆お渡し会

・個別お宛名入りジャケットサイン会

・個別メロコレ動画撮影会

◾️＜Lienel 5th Live Tour 2026「Osyan」＞

※終了日程は省略

神奈川・パシフィコ横浜 国立大ホール

2026年6月21日（日）開場17:00／開演18:00

詳細：https://lienel.jp/contents/1073755