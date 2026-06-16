アイナ・ジ・エンドが、韓国のYouTubeチャンネル「Dingo Music」の看板コンテンツ「Killing Voice（キリング・ボイス）」の映像が公開されたことを発表した。

本コンテンツは、アーティストが自身のヒット曲をメドレー形式で披露する企画であり、アイナ・ジ・エンドにとっては自身初となる“一発撮り”かつ“ノーカット”でのメドレー歌唱への挑戦となった。

映像冒頭では、韓国語で「こんにちは、アイナ・ジ・エンドです。よろしくお願いいたします」と挨拶をし、“一発撮り”かつ“ノーカット”という緊張感あふれる中でTVアニメ「ONE PIECE」エルバフ編のオープニングテーマ「ルミナス - Luminous」よりスタートした。

続いて、映画『変な家』の主題歌でもありライブ定番曲「Frail」や、TVアニメ『機動戦士ガンダム 水星の魔女』Season2のエンディングテーマ「Red:birthmark」を力強く歌い上げた。

さらに、自身が映画初主演を務め、釜山国際映画祭でも上映され韓国でも人気の岩井俊二監督作『キリエのうた』の主題歌「キリエ・憐れみの讃歌」をはじめ、TVアニメ『薬屋のひとりごと』エンディングテーマ「アイコトバ」、Billboard Global 200にもランクインした「革命道中 - On The Way」を次々と披露。最後は、18歳の時に初めて作詞作曲を手がけ、原点とも言える大切な楽曲「きえないで」を繊細に歌い上げ、メドレーを締めくくった。

◾️その他リリース情報

◆CDシングル「ルミナス - Luminous」

2026年7月8日（水）リリース

購入：https://aina.lnk.to/luminous_CD ◆「No Epilogue」

2026年5月29日（金）リリース

配信：https://ainatheend.lnk.to/NoEpilogue

※『劇場版モノノ怪 第三章 蛇神』主題歌 ◆デジタルシングル「ルミナス - Luminous」

2026年4月3日（金）リリース

配信：https://aina.lnk.to/Luminous Blu-ray『AiNA THE END “nukariari”』

2026年3月25日（水）リリース

購入：https://aina.lnk.to/nukariari_0325

◾️＜AiNA THE END LIVE TOUR 2026 - PICNIC -＞

詳細：https://ainatheend.jp/news/detail.php?id=1130314

2026年6月15日(月) [埼玉] 大宮ソニックシティ 大ホール

2026年6月21日(日) [福岡] 福岡市民ホール 大ホール

2026年6月23日(火) [名古屋] Niterra日本特殊陶業市民会館フォレストホール

2026年6月25日(木) [大阪] オリックス劇場

2026年7月5日(日) [東京] NHKホール

◾️書誌情報 『達者じゃなくても』

著者：アイナ・ジ・エンド

発売日：2025年6月9日（月）

定価：2,970円（税込）

判型：A5変形

頁数：272頁

発行：株式会社 幻冬舎

https://www.gentosha.co.jp/book/detail/9784344044401/