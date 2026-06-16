アミューズ所属の俳優によるファン感謝祭『Amuse Presents 20th Anniversary ULTRA HANDSOME LIVE 2025“ZERO”』のBlu-rayおよびアフターパンフレットが、9月中旬に発売。本日6月16日18時より、A!SMARTにて予約がスタートした。

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『ハンサムライブ』は、2005年にスタートし、出演メンバーやコンセプトを変えながらも、一貫して“ファン感謝祭”として開催されてきたライブイベント。2025年12月27日、28日に行われた『Amuse Presents 20th Anniversary ULTRA HANDSOME LIVE 2025“ZERO”』は、20年の歴史を締めくくる最後のハンサムライブとなった。

同公演には、青柳塁斗、猪塚健太、岩崎友泰、植原卓也、太田将熙、甲斐翔真、小関裕太、徳永智加来、新原泰佑、林優大、東島京、兵頭功海、平間壮一、福崎那由他、細田佳央太、松岡広大、松島庄汰、水田航生、溝口琢矢、本島純政、山粼光、渡邊圭祐の22名に加え、歴代ハンサムメンバーとして石賀和輝、風間由次郎、胗澤貴フィコ、吉村卓也、渡部秀、神木隆之介（12月28日17:30公演のみ）が出演した。

今作には、同公演のフルバージョンを収録。特典映像には、日替わりメンバーで披露した「キミノリズム」の初日公演（青柳・猪塚・植原・平間・松島・水田 Ver.）と、2日目の12:30公演（新原・福崎・細田・溝口・渡邊Ver.）が収められる。

また、チーム・ハンサム！全員で披露した「THRILL」をマルチアングルで収めた「マルチTHRILL」とハンサムライブ恒例のゲームコーナーも全公演収録。そのほか、『DOCUMENT of ULTRA HANDSOME LIVE 2025 “ZERO”」と題したドキュメンタリー映像も収録される。

アフターパンフレットには、ライブ本番の写真に加え、舞台裏の様子や貴重なカットが収録される。

さらに、ドラマ『君としたキスはいつまでも』のBlu-ray BOXの発売も決定。本作は朝日放送テレビの2025年10月クール ドラマL枠にて放送されたオムニバス形式の完全オリジナルストーリーで、小関裕太、細田佳央太をはじめハンサムメンバーが出演し、主題歌にはチーム・ハンサム！の「Here Today」が起用された。

同作には特典映像として、11月29日に行われた上映会イベントの様子や、キャストのクランクイン／アウト時の様子も収められる。

（文＝リアルサウンド編集部）