JO1 韓国公演が開催決定！『JO1DER SHOW 2026‘EIEN 永縁’』がソウルへ
JO1が、9月26・27日に韓国・ソウルのICKETLINK LIVE ARENAで『JO1DER SHOW 2026 ‘EIEN 永縁’ LIMITED EDITION IN SEOUL』を開催する。
■10月には北米ツアーも予定
JO1は昨年のワールドツアーで初の単独韓国公演を成功させており、規模を拡大し韓国のステージへと戻ってくる。
4月のドーム公演から始まった『JO1DER SHOW 2026 ‘EIEN 永縁’』は、7月のバンテリンドーム ナゴヤ公演、そしてソウル公演へと続いていく。
秋には全米デビュー、10月には北米ツアーも控え、国内外で挑戦を続けるJO1。その歩みは、さらに世界へと広がっていく。
(C)LAPONE ENTERTAINMENT
■ライブ情報
『JO1DER SHOW 2026 ‘EIEN 永縁’ LIMITED EDITION IN SEOUL』
09/26（土）韓国・TICKETLINK LIVE ARENA
09/27（日）韓国・TICKETLINK LIVE ARENA
■関連リンク
韓国公演の詳細はこちら
https://cloud.jo1.jp/news/detail/6203
JO1 OFFICIAL SITE
https://jo1.jp/