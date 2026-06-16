JO1 韓国公演が開催決定！『JO1DER SHOW 2026‘EIEN 永縁’』がソウルへ

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JO1が、9月26・27日に韓国・ソウルのICKETLINK LIVE ARENAで『JO1DER SHOW 2026 ‘EIEN 永縁’ LIMITED EDITION IN SEOUL』を開催する。

■10月には北米ツアーも予定

JO1は昨年のワールドツアーで初の単独韓国公演を成功させており、規模を拡大し韓国のステージへと戻ってくる。

4月のドーム公演から始まった『JO1DER SHOW 2026 ‘EIEN 永縁’』は、7月のバンテリンドーム ナゴヤ公演、そしてソウル公演へと続いていく。

秋には全米デビュー、10月には北米ツアーも控え、国内外で挑戦を続けるJO1。その歩みは、さらに世界へと広がっていく。

(C)LAPONE ENTERTAINMENT

■ライブ情報

『JO1DER SHOW 2026 ‘EIEN 永縁’ LIMITED EDITION IN SEOUL』

09/26（土）韓国・TICKETLINK LIVE ARENA

09/27（日）韓国・TICKETLINK LIVE ARENA

■関連リンク

韓国公演の詳細はこちら

https://cloud.jo1.jp/news/detail/6203

JO1 OFFICIAL SITE

https://jo1.jp/