連続テレビ小説『風、薫る』の場面カット（C）NHK

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　俳優の見上愛と上坂樹里が、W主演を務めるNHK連続テレビ小説『風、薫る』（月〜土　前8：00　NHK総合　※土曜日は1週間の振り返り／月〜金　前 7：30　NHK　BS、BSプレミアム4K）の第58回（17日）の場面カットが公開されている。

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　前回は、結婚をしたくないと言い出した安（早坂美海）を巡り、安、宗一（上杉柊平）、りん（見上愛）、シマケン（佐野晶哉）は団子屋に集まって話し合う。一方、直美（上坂樹里）は、環（英茉）の様子がおかしいことに気づいて・・。

　今回は、ある日、りん（見上愛）、直美（上坂樹里）、多江（生田絵梨花）たち６人は、バーンズ（エマ・ハワード）に呼び出される。しのぶ（木越明）の発案で、６人は学生生活最後の思い出として、横浜へ出かけることになったのだが…。