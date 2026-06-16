『風、薫る』ある日、6人はバーンズに呼び出され… 第58回場面カット
俳優の見上愛と上坂樹里が、W主演を務めるNHK連続テレビ小説『風、薫る』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第58回（17日）の場面カットが公開されている。
【写真】キャスト12人追加！豪華な相関図を公開
前回は、結婚をしたくないと言い出した安（早坂美海）を巡り、安、宗一（上杉柊平）、りん（見上愛）、シマケン（佐野晶哉）は団子屋に集まって話し合う。一方、直美（上坂樹里）は、環（英茉）の様子がおかしいことに気づいて・・。
今回は、ある日、りん（見上愛）、直美（上坂樹里）、多江（生田絵梨花）たち６人は、バーンズ（エマ・ハワード）に呼び出される。しのぶ（木越明）の発案で、６人は学生生活最後の思い出として、横浜へ出かけることになったのだが…。
【写真】キャスト12人追加！豪華な相関図を公開
前回は、結婚をしたくないと言い出した安（早坂美海）を巡り、安、宗一（上杉柊平）、りん（見上愛）、シマケン（佐野晶哉）は団子屋に集まって話し合う。一方、直美（上坂樹里）は、環（英茉）の様子がおかしいことに気づいて・・。
今回は、ある日、りん（見上愛）、直美（上坂樹里）、多江（生田絵梨花）たち６人は、バーンズ（エマ・ハワード）に呼び出される。しのぶ（木越明）の発案で、６人は学生生活最後の思い出として、横浜へ出かけることになったのだが…。