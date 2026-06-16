トヨタ「シエンタ」より小さい「“7人乗り”ミニバン」

日本の新車市場において、扱いやすい小さなボディに複数人が乗れる3列シートを組み合わせた「コンパクトミニバン」は、今やファミリー層を中心とした定番の選択肢となっています。

しかし、このカテゴリーが市場で主流となるはるか以前の、今から20年以上も前に、現代の基準から見ても信じられないほど小さく機能的な3列シート車をトヨタが投入していました。

【画像】超カッコイイ！ これがトヨタ極小「“7人乗り”ミニバン」です！（22枚）

それが、2000年9月に世に送り出された「スパーキー」というモデルです。

現代のコンパクトミニバン「シエンタ」の始祖とも言えるこのクルマは、極小の枠組みの中に驚くべき高効率な空間設計が詰め込まれていました。

このスパーキーは、トヨタが独自に開発した車両ではなく、ダイハツから供給を受けていた「アトレー7」の姉妹車にあたるOEMモデル。

ベースとなっているのは軽ワンボックスワゴンの「アトレー」ですが、リアのオーバーハングを170mmほど延長し、フロントにも独自の意匠を与えることで、5ナンバー登録の小型乗用車として仕立てられました。

ボディサイズは全長3765mm×全幅1515mm×全高1895mmとなっており、現代のコンパクトカーである「ヤリス」などよりもさらに短い全長と、軽自動車を少し膨らませた程度の非常に細身な全幅に収まっていました。

この小さな車体に最高出力90馬力を発生する1.3リッター直列4気筒エンジンを搭載し、後輪駆動または四輪駆動のシステムを組み合わせることで、軽自動車とは異なるゆとりある動力性能を確保していました。

このクルマの最も驚くべきポイントは先述のように、現代の軽自動車と大差ない道路占有面積でありながら、両側にスライドドアを備え、しっかりと3列シートの7人乗りレイアウトを実現していたパッケージングの妙にあります。

特にシートのアレンジ力は秀逸で、セカンドシートとサードシートを床下の隙間へ綺麗に沈み込ませて完全に格納できる「ハイダウェイシート」という独自の機構が採用されていました。

全ての座席を格納すると、車内には一切の段差がない広大で平らなフロアが出現し、自転車などの大きな趣味の道具を分解することなくそのまま積載できるワンボックスカーとしての実用性を発揮。

さらに、運転席のヒップポイントが高く設定されていたため見晴らしが良く、最小回転半径も4.4mと極めて小さかったため、都会の入り組んだ路地や狭い駐車場でも抜群の取り回しの良さを誇っていました。

当時の新車価格は、最も手頃な仕様であれば消費税別131万5000円からに設定されており、多人数が乗れる移動手段としては破格の経済性を持っていました。

また、トヨタ仕様の専用装備として、スポーティなフロントグリルや存在感のある大型エアロバンパーなどが奢られており、本家であるダイハツのモデルよりもスタイリッシュな雰囲気を強調する工夫がなされていた点も見逃せません。

しかしながら、当時は「ステップワゴン」や「エスティマ」といった、より大型で車内が広く、豪華な仕立てのミニバンが市場のトレンドを牽引していた全盛期でした。

そのため、商用バン特有の硬めの乗り心地や、簡素に見えるインテリアの質感などが当時のユーザーのニーズと合致せず、販売面では苦戦を強いられることになります。

最終的にスパーキーは、大きな仕様変更を受けることなく、2003年頃にわずか数年という短い期間で生産を終了しました。

このように、登場した時代が早すぎたために当時は短命に終わってしまったスパーキーですが、その極限まで無駄を削ぎ落としたミニマムな設計思想は、現在の自動車市場における新しいトレンドと見事にシンクロしています。

昨今のアウトドアブームや車中泊の流行、そして維持費の安さや狭い日本の道路事情を考慮した実質本位のクルマ選びが見直される中で、この20年以上前のマイクロミニバンが実現した高いユーティリティと天才的なパッケージングは、日本の自動車史における隠れた名作として今なお静かに語り継がれているのです。