【きょうから】韓国ドラマ『青い海の伝説』、放送スタート “イケメン詐欺師”イ・ミンホ×“人魚”チョン・ジヒョンの切なく美しい愛を描く＜キャスト・あらすじ＞

【きょうから】韓国ドラマ『青い海の伝説』、放送スタート “イケメン詐欺師”イ・ミンホ×“人魚”チョン・ジヒョンの切なく美しい愛を描く＜キャスト・あらすじ＞