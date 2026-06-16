藤井風『MUSIC AWARDS JAPAN』ライブ映像＆フォト公開！バンドを従えスタンドマイクで歌い弾き語る姿に「圧巻すぎるパフォーマンス」「日本の宝」「オーラがすごい」

【写真＆動画】藤井風『MUSIC AWARDS JAPAN』ライブ映像＆フォト

国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN』公式SNSにて、Fujii Kaze（藤井風）が「Prema」をパフォーマンスする映像と写真が公開された。

■「Fujii Kazeのパフォーマンスに会場は総立ち」のひと言レポートも

『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』の授賞式は6月13日に開催。藤井は「最優秀アルバム賞」を『Prema』で受賞したほか、「Prema」で「最優秀R＆B／コンテンポラリー楽曲賞」、「最優秀R＆B／コンテンポラリーアーティスト賞」、『HELP EVER HURT NEVER』が「最優秀ロングヒットアルバム賞」に選ばれ、4冠を飾った。

公開された写真は、授賞式でバンドを従えマイクに向き合い「Prema」をパフォーマンスする藤井のステージショット。肩までの長さのハーフアップヘア＆サングラス姿で、オーバーサイズのジャケットにワイドパンツのフォーマルなコーデにネクタイを締めている。

さらにグランドピアノを弾きながら客席のほうに顔を向け、ほほ笑みながら視線を落とした写真や、ステージ全景や客席も写り込んだ引きショット、サングラスなしで歌うアップショットが公開されている。

投稿には「Fujii Kazeのパフォーマンスに会場は総立ち」というひと言レポートも添えられている。

コメント欄には「圧巻すぎるパフォーマンスでした」「サングラス取って歌う仕草にやられた」「ビジュも好きすぎる」「髭がない風くんもかっこいい」「日本の宝」「オーラがすごい」などといったファンの声が続々と到着している。

なお『MUSIC AWARDS JAPAN』公式YouTubeチャンネルでは、「Prema」パフォーマンス動画も公開されている。

■藤井風パフォーマンスショット

ステージ全景ショットなど4枚を公開。

■『MAJ』で披露された藤井風「Prema」

前半はマイクに向き合い、後半はピアノを奏でながら熱演。