年間パス限定の夜メニューも登場！ユニバーサル・スタジオ・ジャパン／ルイズ N.Y. ピザパーラー「夏限定メニュー」
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、2026年7月1日(水)から8月26日(水)まで、「NO LIMIT! お祭り騒ぎの25周年の夏」を開催！
カラフルなネオンがまぶしい超興奮の“夜祭り”をさらに盛り上げる、屋台の定番メニューが遊び心で大変身した“夏祭り”グルメが、2026年6月29日(月)より順次登場します。
ルイズ N.Y. ピザパーラーで提供される｢夏限定メニュー」も必見です☆
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン／ルイズ N.Y. ピザパーラー｢夏限定メニュー」
販売開始予定日：2026年6月29日(月)
販売場所：ルイズ N.Y. ピザパーラー
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、2026年7月1日(水)から8月26日(水)まで、夏の新ナイト・エンターテイメント『ユニバーサル・サマー・マツリ・ナイト 〜ネオン・グロウアップ〜』をはじめとする「NO LIMIT! お祭り騒ぎの25周年の夏」を開催！
暑い夏のパークでも、涼やかな空間と限定グルメで快適な時間を過ごせます。
ルイズ N.Y. ピザパーラーでは、夏にぴったりのスパイシーなメニューや、夜だけの特別なセットがラインナップされます。
プルドポーク＆チキン・スパイシー BBQ ピッツァセット
暑い夏にぴったりの、スパイシーな味わいが食欲をそそるピッツァのセット。
たっぷりの具材が乗ったピッツァに、フライドポテトとドリンクが一緒になったボリューム満点の一品となっています。
年間パス限定 おトクなセットメニュー
販売時間：16:00〜販売開始
年間パスをお持ちの方限定で提供される、夜だけ楽しめる特別なおトクなセットメニュー。
バジルマヨ・チキンに、アルコールドリンクまたはソフトドリンク(R)が付きます。
暑さを吹き飛ばすスパイシーなピッツァやお得なセットで、夏の夜のパークをさらに満喫できます。
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン／ルイズ N.Y. ピザパーラー｢夏限定メニュー」の紹介でした。
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ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『ユニバーサル・サマー・マツリ・ナイト 〜ネオン・グロウアップ〜』の情報はこちらでまとめて紹介しています。
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