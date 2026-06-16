ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、2026年7月1日(水)から8月26日(水)まで、「NO LIMIT! お祭り騒ぎの25周年の夏」を開催！

カラフルなネオンがまぶしい超興奮の“夜祭り”をさらに盛り上げる、屋台の定番メニューが遊び心で大変身した“夏祭り”グルメが、2026年6月29日(月)より順次登場します。

ルイズ N.Y. ピザパーラーで提供される｢夏限定メニュー」も必見です☆

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン／ルイズ N.Y. ピザパーラー｢夏限定メニュー」

販売開始予定日：2026年6月29日(月)

販売場所：ルイズ N.Y. ピザパーラー

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、2026年7月1日(水)から8月26日(水)まで、夏の新ナイト・エンターテイメント『ユニバーサル・サマー・マツリ・ナイト 〜ネオン・グロウアップ〜』をはじめとする「NO LIMIT! お祭り騒ぎの25周年の夏」を開催！

暑い夏のパークでも、涼やかな空間と限定グルメで快適な時間を過ごせます。

ルイズ N.Y. ピザパーラーでは、夏にぴったりのスパイシーなメニューや、夜だけの特別なセットがラインナップされます。

プルドポーク＆チキン・スパイシー BBQ ピッツァセット

暑い夏にぴったりの、スパイシーな味わいが食欲をそそるピッツァのセット。

たっぷりの具材が乗ったピッツァに、フライドポテトとドリンクが一緒になったボリューム満点の一品となっています。

年間パス限定 おトクなセットメニュー

販売時間：16:00〜販売開始

年間パスをお持ちの方限定で提供される、夜だけ楽しめる特別なおトクなセットメニュー。

バジルマヨ・チキンに、アルコールドリンクまたはソフトドリンク(R)が付きます。

暑さを吹き飛ばすスパイシーなピッツァやお得なセットで、夏の夜のパークをさらに満喫できます。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン／ルイズ N.Y. ピザパーラー｢夏限定メニュー」の紹介でした。

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