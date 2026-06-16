【親子パソコン組み立て教室】 8月14日・8月15日 開催 開催場所：マウスコンピューター 飯山工場（長野県飯山市木島 500番地） 参加費用：選択したPC代金（税込／送料なし）の3割引

マウスコンピューターは、今回で14回目となる夏休みの恒例イベント「親子パソコン組み立て教室」を、8月14日と8月15日の2日間開催する。

本イベントは、小学6年生とその保護者を対象とした、親子でPC部品の学習や組み立てを行なう体験型イベント。同社製品のラインナップの中から希望するPCを選び、自らの手で組み立てていく。完成した際の達成感とともに、普段は目にする機会の少ないPC内部の構造や仕組みに触れながら、ものづくりの魅力を体感できる。

また、8月14日には、飯山市の夏を彩る「千曲川河畔納涼花火大会」が開催される。組み立て教室に参加する希望者には花火大会の観覧席が用意されるほか、飯山市内の宿泊先の紹介や、飯山駅および指定宿泊先からの送迎も予定されている。

【「親子パソコン組み立て教室」の様子 】

組み立てに必要なPC部品を、工場内の各パーツ保管エリアから集める

実際にマウスコンピューターのPCが製造されている飯山工場の製造ラインで、組み立て作業を行なう

普段からマウスコンピューターのPC製造に携わっているスタッフが先生としてサポート。初めてPCを組み立てる方でも、安心して取り組める

2026年度「親子パソコン組み立て教室」開催概要

開催場所：マウスコンピューター 飯山工場（長野県飯山市木島 500番地）

開催内容：工場見学、PC部品の勉強、組み立てるPCの部品集め、PC組み立てなど

募集対象：全国の小学6年生とその保護者

募集人数：デスクトップPC 30組、ノートPC30組 合計60組 ※応募者多数の場合は抽選となります。

開催日時

（1）デスクトップPC組み立て：8月14日（金）14時～

（2）ノートPC組み立て：8月15日（土）9時30分～

組み立て対象製品

自身で選択したデスクトップPCもしくはノートPC

参加費用

選択したPC代金（税込／送料なし）の3割引

申し込み方法

2026年度「親子パソコン組み立て教室」特設サイトにて確認できる。

募集締め切り

6月30日（火）23時59分まで

当選発表方法

7月上旬に、申し込み時に記入したメールアドレスへ連絡が入る（当選者のみ）

組み立て製品例（製品仕様・目安時間・費用）

組み立てる製品は、同社製品ラインナップの中から希望のPCを選べる。また、完成したPCは、配送または当日持ち帰りのどちらも可能。

※ 組み立て時間の違いは、難易度によるものではありません。取り付ける部品の量によって、組み立て時間が異なります。

※ 参考例は6月16日（火）時点の標準販売モデルおよび標準価格になります。

ノートPC組み立て製品例：mouse A4-A5U01SR-B

組み立て目安時間：30分程度

【製品仕様】

OS：Windows 11 Home 64 ビット

CPU：AMD Ryzen 5 7430U プロセッサ

グラフィックス：AMD Radeon グラフィックス

メモリ標準容量：8GB (8GB×1 / シングルチャネル)

M.2 SSD：256GB (NVMe)

パネル：14型液晶パネル（ノングレア）

費用： 83,930円

※通常販売価格119,900円の3割引き

□製品ページ

デスクトップPC組み立て製品例：NEXTGEAR JG-A5G60（ホワイト）

組み立て目安時間：60分程度

【製品仕様】

OS：Windows 11 Home 64 ビット

CPU：AMD Ryzen 5 4500 プロセッサ

グラフィックス：NVIDIA GeForce RTX 5060

メモリ標準容量：16GB (8GB×2 / デュアルチャネル)

M.2 SSD：500GB (NVMe)

費用: 150,360円

※通常販売価格214,800円の3割引き

□製品ページ

8月14日「千曲川河畔納涼花火大会」と同日開催、希望者に観覧席を用意

「千曲川河畔納涼花火大会」は、毎年飯山市で開催される花火大会。日本で最も観客席に近いところから打ち上げられる約2,000発の花火を楽しめる。

組み立て教室に参加する希望者には花火大会の観覧席が用意されるほか、飯山市内の宿泊先の紹介や、飯山駅および指定宿泊先からの送迎も予定されている。

「千曲川河畔納涼花火大会」概要

開催日: 8月14日（金）

花火打ち上げ：20時～20時50分

場所：千曲川河畔（中央橋上流河川敷）

□千曲川河畔納涼花火大会公式サイト

【花火大会イメージ】

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