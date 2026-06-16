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Amazonにて開催されている「Kindle本 夏の超大セール」にて、インプレスのマンガ学習書籍がセール対象となっている。期間は7月13日まで。

対象となっているのは、マンガを通じて専門知識を分かりやすく学べる書籍。「マンガと図解でよくわかる」シリーズの「老後のお金」や、「つみたてNISA＆iDeCo＆ふるさと納税」「インボイス」に加え、「マンガで合格︕アロマテラピー検定1級・2級 テキスト+模擬問題 第2版」、「ゼロからわかるITほんき入門+マンガ セキュリティのなかみ」、「マンガでなるほど! 親子で学ぶ プログラミング教育」なども対象となっている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっていることをご確認の上、ご購入いただきたい。なおセール中の一部書籍は、読み放題サービス「Kindle Unlimited」の対象作品となっている。