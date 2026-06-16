清水がブラジル人MFディエギーニョを獲得「大きなモチベーションを持って準備しています」
清水エスパルスは16日、セアラ―SC(ブラジル)のMFディエギーニョの完全移籍加入が決定したことを発表した。なお、入国手続きの上、来日後メディカルチェックを経て、正式契約となるようだ。
ディエギーニョはクラブを通じ、「こんにちは、ディエギーニョです。来シーズン、清水エスパルスの一員になれたことを大変嬉しく、また大きなモチベーションを持って準備しています。清水エスパルスの目標達成と課題克服のために、全力を尽くし、努力することを約束します」とコメントしている。
以下、クラブ発表プロフィール
●MFディエギーニョ
■生年月日
1995年3月31日
■出身地
ブラジル
■身長/体重
175cm/68kg
■経歴
バルセロナEC-レゼンデ-フリブルゲンセ※期限付き-ポルトゥゲーザ※期限付き-フリブルゲンセ※期限付き-ボア・エスポルチ-ゴイアス-セアラー
ディエギーニョはクラブを通じ、「こんにちは、ディエギーニョです。来シーズン、清水エスパルスの一員になれたことを大変嬉しく、また大きなモチベーションを持って準備しています。清水エスパルスの目標達成と課題克服のために、全力を尽くし、努力することを約束します」とコメントしている。
以下、クラブ発表プロフィール
●MFディエギーニョ
■生年月日
1995年3月31日
■出身地
ブラジル
■身長/体重
175cm/68kg
■経歴
バルセロナEC-レゼンデ-フリブルゲンセ※期限付き-ポルトゥゲーザ※期限付き-フリブルゲンセ※期限付き-ボア・エスポルチ-ゴイアス-セアラー