　清水エスパルスは16日、セアラ―SC(ブラジル)のMFディエギーニョの完全移籍加入が決定したことを発表した。なお、入国手続きの上、来日後メディカルチェックを経て、正式契約となるようだ。

　ディエギーニョはクラブを通じ、「こんにちは、ディエギーニョです。来シーズン、清水エスパルスの一員になれたことを大変嬉しく、また大きなモチベーションを持って準備しています。清水エスパルスの目標達成と課題克服のために、全力を尽くし、努力することを約束します」とコメントしている。

　以下、クラブ発表プロフィール

●MFディエギーニョ

■生年月日

1995年3月31日

■出身地

ブラジル

■身長/体重

175cm/68kg

■経歴

バルセロナEC-レゼンデ-フリブルゲンセ※期限付き-ポルトゥゲーザ※期限付き-フリブルゲンセ※期限付き-ボア・エスポルチ-ゴイアス-セアラー