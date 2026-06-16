歌舞伎界のプリンスとして活躍する夫の母は元トップアイドルの過去を持ち、その妻も元乃木坂46のアイドルという、華麗なるアイドルに縁のある家庭の実態が明かされた。

【映像】トップアイドルの母と元アイドルの妻（家族写真あり）

6月14日に放送された『新婚さんいらっしゃい！55周年特別企画 歌舞伎界のプリンス・中村橋之助×元乃木坂46・能條愛未が結婚！』は、番組55周年を記念した1時間スペシャルとして放送され、先月列席者1000人を超える豪華な結婚披露宴を開いたばかりの中村橋之助と能條愛未夫妻が登場した。MCの藤井隆と井上咲楽が、舞台共演から始まった2人の出会いから新婚生活までを詳しく掘り下げた。

番組では、新婚夫婦を取り巻く華麗な家系と背景にスポットが当てられた。夫の中村橋之助は歌舞伎界の未来を背負う存在であるが、父は八代目中村芝翫、そして母は言わずと知れた元トップアイドルの三田寛子である。そして今回、梨園の妻として歩み始めた妻の能條愛未もまた、かつて元乃木坂46のトップアイドルとして活躍した経歴を持つ。三田寛子がかつて歩んだ「アイドルから梨園の妻へ」という道のりと図らずも同じ歩みとなった能條は、スタジオで「色々な部分がもうすごすぎるというか、もう私にはもう到底、足元にも及ばないというか」と偉大な義母への尊敬の念を語っていた。