「懐かしさもあり新鮮さもある」コンセプトは『覚悟を、紫に。』京都が新ユニを発表！原点回帰に絶賛の嵐「渋くていい」「良い意味で裏切られた」
J１の京都サンガF.C.は６月15日、2026-27シーズンに着用する新ユニホームを発表した。
クラブの公式サイトによれば、コンセプトは『覚悟を、紫に。』。詳細を次のように説明している。
「シーズン移行初年度となる2026-27シーズンは原点回帰の意味も込め、エンブレムに使用している“クラブカラーの紫”を全身に採用し、このシーズンにかける決意を表現。シンプルなデザインのなかに宿るのは、燃える挑戦の心。気持ちを新たに、積み上げる。紫が、その意志を映し出す」
新ユニのベースカラーは、フィールドプレーヤーの１stがパープル、２ndはクールシルバー、GKは１stがライトブルー、２ndはグリーンとなっている。
クラブの公式Ｘでデザインが公開されると、ファンからは「昔のサンガ思い出すなあ」「渋くていい」「過去一好きかも」「めっちゃいいやん！」「良い意味で裏切られた」「懐かしさもあり新鮮さもある」「シンプルで良い」「かっこよすぎる」といった声があがった。
J１百年構想リーグは20位中16位でフィニッシュした京都。26-27シーズンから新指揮官に就任するランコ・ポポヴィッチ氏のもと、上位に食い込めるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】「昔のサンガ思い出すなあ」紫に原点回帰！ 京都の26-27シーズン新ユニホーム！
クラブの公式サイトによれば、コンセプトは『覚悟を、紫に。』。詳細を次のように説明している。
「シーズン移行初年度となる2026-27シーズンは原点回帰の意味も込め、エンブレムに使用している“クラブカラーの紫”を全身に採用し、このシーズンにかける決意を表現。シンプルなデザインのなかに宿るのは、燃える挑戦の心。気持ちを新たに、積み上げる。紫が、その意志を映し出す」
新ユニのベースカラーは、フィールドプレーヤーの１stがパープル、２ndはクールシルバー、GKは１stがライトブルー、２ndはグリーンとなっている。
J１百年構想リーグは20位中16位でフィニッシュした京都。26-27シーズンから新指揮官に就任するランコ・ポポヴィッチ氏のもと、上位に食い込めるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】「昔のサンガ思い出すなあ」紫に原点回帰！ 京都の26-27シーズン新ユニホーム！