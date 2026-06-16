「懐かしさもあり新鮮さもある」コンセプトは『覚悟を、紫に。』京都が新ユニを発表！原点回帰に絶賛の嵐「渋くていい」「良い意味で裏切られた」

「懐かしさもあり新鮮さもある」コンセプトは『覚悟を、紫に。』京都が新ユニを発表！原点回帰に絶賛の嵐「渋くていい」「良い意味で裏切られた」