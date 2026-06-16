「誰が止めれるのこれ」「GKはノーチャンス」名手クルトワの牙城を破ったエジプトMFの圧巻ミドル弾にSNS沸騰！「早回ししてんのか？っていう弾速」【W杯】
現地６月15日、北中米ワールドカップのグループG第１節で、エジプト代表が強豪ベルギー代表と対戦。１−１で引き分けた。
この試合で見事な先制点を奪ったのが、エジプトMFエマム・アシュールだ。20分、敵陣ペナルティエリア手前の中央でモハメド・サラーからのパスを受けると、ワントラップして右足を一閃。鋭いグラウンダーのミドルシュートをゴール左に突き刺してみせた。
このゴラッソに対して、SNS上では以下のような反響があった。
「あのコースに飛ばされたらGKはノーチャンス」
「別次元のシュート」
「W杯に相応しい衝撃ゴールだった」
「シュートスピードいかれてるやん」
「早回ししてんのか？っていう弾速」
「誰が止めれるのこれ」
「このシュートは完璧すぎる」
「スーパーゴール」
ベルギーの守護神ティボー・クルトワでもセーブできない圧巻の一撃だった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「完璧すぎる」「別次元のシュート」など話題！エジプトMFのゴラッソ
この試合で見事な先制点を奪ったのが、エジプトMFエマム・アシュールだ。20分、敵陣ペナルティエリア手前の中央でモハメド・サラーからのパスを受けると、ワントラップして右足を一閃。鋭いグラウンダーのミドルシュートをゴール左に突き刺してみせた。
このゴラッソに対して、SNS上では以下のような反響があった。
「あのコースに飛ばされたらGKはノーチャンス」
「別次元のシュート」
「W杯に相応しい衝撃ゴールだった」
「シュートスピードいかれてるやん」
「早回ししてんのか？っていう弾速」
「誰が止めれるのこれ」
「このシュートは完璧すぎる」
「スーパーゴール」
ベルギーの守護神ティボー・クルトワでもセーブできない圧巻の一撃だった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「完璧すぎる」「別次元のシュート」など話題！エジプトMFのゴラッソ