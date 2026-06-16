歌手・俳優の世良公則が15日、自身のX（旧ツイッター）を更新し、立憲民主党の参院議員・古賀千景氏の発言についてコメントした。



【写真】自衛隊員について発言した古賀千景氏

古賀氏はこの日、国会の参議院決算委員会で防衛省が小学校などに配布している冊子「まるわかり!日本の防衛」について質問。冊子の中で、ウクライナが十分な防衛力を持っていなかったため、ロシアから攻められたと説明している部分に触れ「（ロシアが）攻め込んだ理由はいろいろあると思うんですよ」と発言した。「ロシア、ウクライナ双方の意見を平等に伝えて」戦争に苦しんでいる人々に思いをはせるようにするのが平和教育だと主張した。



さらに、自身が教師だった経験を踏まえ「教えた子がいっぱい自衛隊にいるんです。いっぱい苦しんでますよ。でもですね、分かってほしいのは自衛隊に行く子供たちって経済的に厳しい子供たちが行くんですよ。豊かな子供たちは自衛隊とかなりませんよ」と発言。直後に「すいません。失礼しました。訂正します」と謝罪した。しかし続けて「でも本当にそこにね、生活の厳しい子供たちが生きていると、安定した職だというところ、そこは分かってほしい」と重ねて訴えた。



また、冊子の中に北朝鮮、中国、ロシアについての記述があることについても言及。「学校には北朝鮮、中国、ロシアの子供たちも通っています。この子供たちの目にこれが触れた時にどのような子供たちが傷を負うか、そのことは配慮をなされたのか」と問いただした。



この問いに対して小泉進次郎防衛相は「近隣の国々に対する配慮という前に、自衛官の子供たちへの配慮にかける発言だったんではないでしょうか。自衛官の子供たちも学校に通ってるんですよ」などと指摘した。古賀氏は改めて「発言は撤回させていただきます。申し訳ありませんでした」と謝罪した。



古賀氏は熊本大学教育学部音楽科を卒業し、1989年から福岡県内の小中学校で教職に就いた。その後2018年から日本教職員組合（日教組）専門委員、2020年から同組合の特別執行委員を務め、2022年7月の参院選で初当選した。



世良はXで古賀氏の発言の切り抜き動画を掲載した投稿を引用。「著しく偏った問題発言」とシンプルに切った。



（よろず～ニュース編集部）