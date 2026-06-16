7月22日よりフジテレビ系で放送がスタートする『Tokyo middle 30』に深川麻衣が出演することが発表された。

参考：深川麻衣、30代で変化した仕事への向き合い方 「未知の経験を積んでいけることにワクワク」

本作は、中国で大ヒットしたドラマ『Nothing But Thirty』（『30女の思うこと～上海女子物語～』）を原作に、日本版としてオリジナルリメイクする恋愛ヒューマンドラマ。地方都市から憧れの東京にやってきた女性3人が、恋、仕事、家庭と思い通りにいかない現実に直面しながら、“35歳”という人生の分岐点で自分らしい人生を模索していく物語が描かれる。

主人公は、佐倉麻紀（仲里依紗）、山地遥（のん）、永野薫子（深川麻衣）の3人。高校の同級生で“ズッ友”を誓い合った3人は、憧れの東京にやってきたが、気づけば35歳に。それぞれの生活に追われて疎遠になっていたが、再会をきっかけに、見て見ぬふりをしてきた自身の“弱さ”や“後悔”、そして“本当の気持ち”と向き合っていくことになる。

深川演じる3人目の主人公・永野薫子は、勤勉で堅実だが、現在の恋人には言葉足らずの“察してちゃん”気質の強い35歳。小学校教諭として、東京の公立小学校に勤務している。高校生の頃から「大学を卒業したら結婚、子どもは2人、猫を飼い、世田谷のマンションで暮らす」という完璧な人生設計を描いてきた計画派だが、結婚だけはうまくいかず、マッチングアプリで付き合った恋人と現在同棲4年目に突入。彼からのプロポーズを待ち続けるなか、5年ぶりに麻紀、遥に再会し、思いがけない転機が訪れる。

なお、深川がフジテレビ制作の連続ドラマに出演するのは本作が初。また、仲、のん、深川は全員が初共演となる。

深川は本作の出演に際し、「すてきなメッセージがこめられたドラマに参加することができてうれしいです。30代半ばの女性達の苦悩、かっこよさ、かがやきがつまっているお話なので、自分も同世代として、見ている方に届くように丁寧に演じていきたいです」とコメント。仲とのんとの共演については、「仲さんものんさんも、今までいろいろな作品で拝見してきたすごく魅力的な尊敬する女優さんなので、今回そんなお2人と親友という役どころでご一緒させていただけることがとてもうれしいです。3人で集まるシーンは、ドラマの中で特に好きなシーンの一つなので、今後の撮影も楽しみです！」と期待を寄せている。

■深川麻衣（永野薫子役）コメント・本作への出演が決まったときの思いすてきなメッセージがこめられたドラマに参加することができてうれしいです。30代半ばの女性達の苦悩、かっこよさ、かがやきがつまっているお話なので、自分も同世代として、見ている方に届くように丁寧に演じていきたいです。

・台本読んだ感想ミドサー世代は、転職や結婚や子どもを持つことなど、20代の時とはまた違う人生の悩みや選択にぶつかることが多い年代だと感じています。キャリアとライフスタイルの両立の苦悩が台本の中でも多く描かれていたり、登場人物達の悩みにはすごく共感できました。あとみんなでカラオケで歌っているシーンでは、選曲が世代ドンピシャだったり、そういう懐かしさもうれしいです！

・演じる薫子の印象薫子は、箱入り娘で小学校の先生をしていて、一見“清く正しく”のようなイメージがありますが、喋ると破天荒でパワフルな一面があったり、そのギャップがとても魅力的な人だなと思います。内側に強い信念と衝動を持っている女性です。そのギャップをドラマを見ている方々に愛してもらえるように、あとは現場で生まれるキャッチボールを大切にしながら、薫子を作っていけたらいいなと思っています。

・主人公3人という役柄で共演することへの思い仲さんものんさんも、今までいろいろな作品で拝見してきたすごく魅力的な尊敬する女優さんなので、今回そんなお2人と親友という役どころでご一緒させていただけることがとてもうれしいです。3人で集まるシーンは、ドラマの中で特に好きなシーンの一つなので、今後の撮影も楽しみです！

・視聴者へのメッセージこのドラマでは、3人のミドサー女性の三者三様の生き方がリアルに描かれています。私が演じる薫子もそうですが、生きていると、“もし過去に違う選択をしていたら違う人生があったかも”と思ってしまうような出来事もあるかもしれません。でも、そんな自分もそのときの選択も受け止めてあげた上で前に進めるような、ふとそんな視点をくれるお話でもあると思っています。水曜日の夜、ぜひ楽しんでいただけたらうれしいです！

■仲里依紗（佐倉麻紀役）コメント・主人公3人という役柄で共演することへの思い深川さんとは今回が初共演なのですが、役の薫子と同じように動物の話をしたりすることもあって、すごく親しみやすくて優しい方だなという印象があります。お話ししているだけで自然とほっこりした気持ちになれるというか、癒やされるんです。まさに薫子の持つ穏やかな雰囲気にも通じるものがあるなと感じています。そんな深川さんと一緒にお芝居ができるのがとても楽しみですし、現場でもたくさん癒やされたいなと思っています。

■のん（山地遥役）コメント・主人公3人という役柄で共演することへの思い深川さんは、ナチュラルにコミュニケーションを取ってくださってめちゃくちゃ可愛くてきゅんでした。初めてお会いしたのですが、深川さんの作る朗らかな空気に癒され身を委ねさせていただいています。3人の現場に行くのが楽しみです。

■鹿内植（プロデューサー）コメントドラマ、映画、舞台と幅広いジャンルで活躍し、どんな役でも自然とその人物のたたずまいとなっている実力派の深川麻衣さん。今回演じていただく薫子は末っ子キャラながら責任感が強く、何事にも計画的。しかし、4年付き合った彼氏とは計画通りにはいかず、もやもやする日々…。このドラマの中でも一番波乱万丈な立ち位置ながら、女性の共感部分も多いはずです。薫子の繊細な心の揺れ動き、35歳の大きな決断を丁寧に表現していただける事が今から楽しみです。（文＝リアルサウンド編集部）