7月2日よりテレビ東京ほかで放送がスタートする早見あかりと伊藤健太郎のW主演ドラマ『一緒にごはんをたべるだけ』のメインビジュアルが公開され、新たに桐山漣、岸明日香、岩永洋昭、浅野千鶴、久場音葉、真矢ミキの出演が発表された。

参考：早見あかりと伊藤健太郎がW主演に 『一緒にごはんをたべるだけ』7月2日よりテレ東で放送

大町テラスによる同名漫画を実写ドラマ化する本作は、満たされない日々を送る既婚者同士が“おいしい”をきっかけに惹かれ合う、“グルメ”×“不倫”のラブストーリー。

料理講師として働く澤田タキ（早見あかり）は、夫婦間の食事の価値観のズレに虚しさを抱えていた。一方、家庭で用意される「冷凍食品」の食事が用意される日々が続き、妻に自分の理想を受け入れてもらえない斎藤レイ（伊藤健太郎）。それぞれ満たされない日々を送る既婚者同士の男女が、仕事を通じて出会い、一緒にごはんを作り、一緒にたべて、気持ちを満たしていく。「一緒にごはんをたべるだけ。これ以上は地獄行き―」。食事を重ねるたびに惹かれ合う2人は、お互いの想いを理性で抑え込んでいたが、愛と食事と倫理の間に揺れる。

公開されたメインビジュアルでは、ドラマ内で大事な食事となる“すじこのおにぎり”を手にするタキ（早見あかり）とレイ（伊藤健太郎）の姿が。歪な関係性とおにぎりから溢れ出す“すじこ”が、本作のテーマである食事と不倫を表すビジュアルとなっている。また、「既婚者同士 悦びの食卓」というキャッチコピーが添えられた。

新たに出演が発表された桐山が演じるのは、料理に興味のないタキの夫・澤田カズ。岸は、アパレル勤務でレイの妻・斎藤ミワコ役を担当する。そんなミワコの上司で、どこか一線を画す危うい色気を放つトヨダ役を岩永、タキの友人で良き相談相手である、バーの店主・ヨリちゃん役を浅野、レイとミワコの娘・斎藤みおり役をオーディションで選ばれた久場、さらにレイの出版社の編集長でタキとの関係性を気にかけている森野役を真矢がそれぞれ演じる。

なお現在、番組公式サイトでは、『一緒にごはんをたべるだけ』第1話の先行試写会と制作発表記者会見の観覧者を抽選で募集中。早見と伊藤に加え、桐山と岸も登壇する。応募受付期間は、6月17日23時59分までとなっている。

【コメント】●桐山漣（澤田カズ役）カズは感情を表に出すことが苦手であり、不器用で誤解されやすいです。なのである意味で気持ちに真っ直ぐな人なのかもしれません。また彼なりの価値観や優しさもあるのでどこまでお芝居で出すかみたいなものを監督と話し合いながら丁寧に撮影を重ねています。回を重ねるごとに加速していく2人の想いや、その後 の彼らの選択にも注目しながら全編通して楽しんでいただけたら嬉しいです。

●岸明日香（斎藤ミワコ役）斎藤ミワコ役を演じさせていただく岸明日香です。今回お話をいただいたときは、テレ東×ご飯ドラマのファンなので絶対面白くなるなぁと思い、とても嬉しかったです。男女間における食の価値観って、めちゃくちゃ大事なことだと思います。私が演じるミワコは、効率重視で自己肯定感が高いタイプ。ひょうひょうとして何を考えているのかわかりづらいタイプですが、頑張って演じていきたいと思います。娘役の音葉ちゃんもとっても可愛くて、出てくるご飯がとにかく美味しそうです。皆さんも放送を楽しみにしていてください！

※桐山漣の「漣」はしんにょうの点がひとつ

（文＝リアルサウンド編集部）