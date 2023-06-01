人気芸人が元アイドルの番組プロデューサーに激怒。「めっちゃ怖い」と声が上がった。

【映像】人気芸人がブチギレる瞬間

6日15日（月）、ABEMAにて『MAD5（マッドファイブ）シーズン1』#7が放送。この番組は、野性爆弾・くっきー！、ハリウッドザコシショウ、しずる・池田一真、真空ジェシカ・川北茂澄、令和ロマン・松井ケムリの“MADな5人”によるロケバラエティ。唯一無二の発想と強烈な個性で“枠に収まらない5人”が、それぞれの感性と爆発力を武器に、さまざまなテーマへ切り込んでいく。

今回は池田が器用さをアピールするためにマジックショーを披露。A箱からB箱に人が移動する“イリュージョン”を起こすという。

箱の中に入ったのは、ザコシとくっきー！のYouTube『シュシュっとごくろうさん』でメンバーと顔なじみの元アイドル「漫飛騨P」。池田は漫飛騨PをA箱からB箱へ移動させるはずが、なぜかいずれの箱からも漫飛騨Pが消失。池田は犬のぬいぐるみを駆使して臭いをたどり、川沿いでゆったりと過ごす漫飛騨Pを発見した。

池田の懇願で何度かやり直すものの漫飛騨Pは箱から消えてしまい、MAD５メンバーは街中を探し回る羽目に。泣きの3回目も街にワープしてしまい、池田は作戦を変更。漫飛騨Pが移動しそうな場所に前もってBの箱を設置した。

窓からBの箱を監視していると、漫飛騨Pは堂々と歩いてBの箱の中へ。MAD5メンバーは「あれ？」「なにこれ」と戸惑いを口にし、くっきー！は「普通に走っていって、ちょこんと座ってるで。てこてこてこって」と不満を漏らした。「やらせか？」という声が上がると、池田は「おいおい、もういいよ、箱持って戻ってこい」と漫飛騨Pにブチ切れ。「失敗だよ！」と吐き捨てた。

４度目のチャレンジを前に、池田は「陰でやってよ」と漫飛騨Pにグチグチ。ケムリは「めっちゃ怖い」と池田の怒りを受け止める漫飛騨Pに同情した。

池田は「本気で飛ばします。箱に飛ばすのではなく」と豪語。「これで最後です！」という池田に、くっきー！は「お前がミスを連発してるんだから」と呆れ気味だった。

最後の挑戦で池田はイリュージョンを成功させられるのか？