ユニクロの人気アイテム、「UNIQLO：C（ユニクロ：シー）」の「サテンオーバーサイズショートブラウス／5分袖」が、6月15日から再販売されます。

【画像】高見え…！ 5色展開の「サテンオーバーサイズショートブラウス」

人気のサテンブラウスに「全色欲しい！」の声

「サテンオーバーサイズショートブラウス／5分袖」は2990円（以下、税込み）。「70 LIGHT PURPLE」「01 OFF WHITE」「32 BEIGE」「39 DARK BROWN」「69 NAVY」の5色展開です。

ユニクロの公式インスタグラムアカウントは、「上品見えするサテン素材でサラッと着られて、オンオフ問わず使えるおすすめアイテム」と紹介。注目すべきポイントとして、さらっとしたサテン素材で、しわになりにくい点をピックアップ。

落ち感のあるゆったりシルエットで、二の腕が隠れる五分袖。インでもアウトでもスタイルが決まり、どんなボトムスでも好相性な丈感です。

公式アカウントが勧めるコーディネートは、きれいめなパンツ「イージータックパンツ」（3990円）と合わせた、スタイリッシュなオフィスコーデ。また、「ジャージーバレルレッグパンツ」（3990円）と合わせ、カジュアルに着ても「上品にまとまる◎」と提案しています。

「気になるカラーをコメントで教えてください」という投稿に対し、「ベージュ、ブラウン。パープルもかわいいですね〜」「ベージュとブラウン」「ホワイトとネイビー」「前回買いそびれたホワイト」「ブラウン。品がある」「えっやば全色欲しい」と多数のコメントが寄せられています。