もっと身長が高いように感じる「50代男性俳優」ランキング！ 2位「ムロツヨシ」を抑えた1位は？【2026年調査】
All About ニュース編集部では、2026年6月3日の期間、全国20〜70代の男女300人を対象に、俳優に関するアンケートを実施しました。その中から、もっと身長が高いように感じる「50代男性俳優」ランキングの結果をご紹介します。
【9位までの全ランキング結果を見る】
コミカルなキャラクターと豊かな表現力で、作品の中心を担うことが多いムロツヨシさん。実際の身長は168cmですが、舞台やドラマで見せる抜群の存在感やパワフルな演技により、実際の数値よりもずっと大きく、背が高く見えると感じる人が多いようです。
▼回答者コメント
「もっと大きく見えた。意外と低くてびっくりした」(50代女性／長野県)
「170以上あると思っていた」(50代男性／愛知県)
「存在感のある役者さんなのでもう少し身長があるように感じられた」(30代女性／大阪府)
独自の世界観と圧倒的なファッショニスタとしてのオーラを放つオダギリジョーさん。実際の身長は176cmですが、着こなす衣装のバランスや、醸し出す唯一無二の空気感によって、数字以上にスタイルが良く背が高く見えるという声が多数寄せられました。
▼回答者コメント
「180センチ以上ありそうな雰囲気でした」(40代男性／東京都)
「スタイルがいいのでもう少し身長が高いと思いました」(40代女性／神奈川県)
「顔が小さいからもっと背が高く見える」(30代女性／福岡県)
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
【9位までの全ランキング結果を見る】
2位：ムロツヨシ／34票
コミカルなキャラクターと豊かな表現力で、作品の中心を担うことが多いムロツヨシさん。実際の身長は168cmですが、舞台やドラマで見せる抜群の存在感やパワフルな演技により、実際の数値よりもずっと大きく、背が高く見えると感じる人が多いようです。
「もっと大きく見えた。意外と低くてびっくりした」(50代女性／長野県)
「170以上あると思っていた」(50代男性／愛知県)
「存在感のある役者さんなのでもう少し身長があるように感じられた」(30代女性／大阪府)
1位：オダギリジョー／47票
独自の世界観と圧倒的なファッショニスタとしてのオーラを放つオダギリジョーさん。実際の身長は176cmですが、着こなす衣装のバランスや、醸し出す唯一無二の空気感によって、数字以上にスタイルが良く背が高く見えるという声が多数寄せられました。
▼回答者コメント
「180センチ以上ありそうな雰囲気でした」(40代男性／東京都)
「スタイルがいいのでもう少し身長が高いと思いました」(40代女性／神奈川県)
「顔が小さいからもっと背が高く見える」(30代女性／福岡県)
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)