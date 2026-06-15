◆第２回しらさぎＳ・Ｇ３（６月２１日、阪神競馬場・芝１６００メートル）

エコロアルバ（牡、美浦・田村康仁厩舎、父モズアスコット）は、朝日杯ＦＳ以来となった前走のＮＨＫマイルＣで２番人気の支持を集めるも９着。巻き返しを狙い、この中間は主に美浦・Ｗコースとプールを併用して進めている。

１週前追い切りはＷコースでアラクラン（３歳１勝クラス）を大きく追いかける形にもかかわらず、直線では外へ。一杯に追われて、ゴール前でグイッと前に出ると５ハロン６５秒１―１１秒２をマーク。古馬初対戦へ向けて、しっかりと負荷をかけてきた。寺河助手は「７日に軽くやって、右回りも問題ないことを確認しましたし、１週前としてはバッチリ」と、ここまでの調整過程に満足した表情を浮かべる。

前走はスタートで後手に回り、スムーズな競馬ができなかった。「休み明けで競馬場の雰囲気に気負っていたところがありました。装鞍所では汗をかいてイレ込むところがありましたし、Ｇ１の大歓声で気負い気味になったのも出負けにつながったところはあると思います」と同助手。久々の実戦に加えて、Ｇ１特有の雰囲気が影響したと分析する。「賞金を加算しないといけないですし、ハンデ差を生かして、いいところを見せてほしい」。５３キロの恩恵を生かし、サウジアラビアＲＣの豪脚を阪神で見せつける。（浅子 祐貴）