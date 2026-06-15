12日、新潟市北区で身元が分からない女性の遺体が見つかりました。警察は、事件と事故の両面で調べています。



警察によりますと、12日午後2時前、新潟市北区濁川の新井郷川排水機場でゴミの引き揚げ作業をしていた職員が遺体のようなものを見つけ110番通報しました。駆けつけた消防隊員が現場で女性の死亡を確認しました。



女性は40～70代くらいで、身長は約160cm、髪型は白髪交じりのショートカット、白の半袖ブラウスと黒のズボン・白のローファーを着用していました。遺体に目立った外傷はありません。



警察は、身元の確認を進めるとともに事件と事故の両面で調べています。