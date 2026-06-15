ボートレース鳴門で23日に開幕する「SG第36回グランドチャンピオン」のPR隊が15日、スポニチ西部総局を訪れた。

昨年度のSG競走において活躍した選手たちが集結する「SGの中のSG」と称される頂上決戦。初日12Rドリーム戦には、連覇を狙う池田浩二（48＝愛知）が1号艇に陣取り、2号艇から峰竜太（41＝佐賀）、茅原悠紀（38＝岡山）、西山貴浩（39＝福岡）、桐生順平（39＝埼玉）、宮地元輝（39＝佐賀）の選出上位6選手が登場する。当競走初出場、地元・徳島支部から唯一参戦する菅章哉（37）の活躍にも注目が集まる。

PRに訪れた森田遥香は「そうそうたるメンバーが出場しますが、中でも地元・菅選手には開催を盛り上げてほしい。紅一点の遠藤エミ選手にも注目していますし、推しは漢（おとこ）・宮地選手です」と出場選手へエールを送った。

開催中、本場には松井珠理奈、福留光帆、生瀬勝久ら、連日豪華ゲストが来場しステージイベントで華を添える。YouTubeでは全日程ライブ配信を行うほか、来月SGオーシャンカップを開催するボートレースびわことの共同キャンペーンやネット投票キャンペーンなど遠方のファンも今節を存分に楽しむことができる。開催情報は特設サイトを要チェック。なお、今節の売り上げ目標は140億円。