南海、広島、巨人の３球団で２０年の現役生活を送った西山秀二さんが、捕手目線で見てきたすごい打者とは誰だったのか。達川光男捕手の後継者として１９９０年代の広島を支え、北別府学、大野豊、川口和久、佐々岡真司ら百戦錬磨の投手とコンビを組んできた西山さんが語った。

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投手の女房役として、その状態を見極めつつ、打者の弱点や試合状況を読みながら、配球を組み立てサインを出す−。

相手の攻撃を最小限に抑えることに神経を集中させてきた西山さんが自身の経験値から最強打者に挙げたのは、この選手だった。

「プロ野球で見た中で、右バッタ−の最強バッタ−って言ったら、落合さんですね」

ロッテ時代の８２、８５、８６年に打率、本塁打、打点の三冠王を３度獲得した落合博満選手。８７年に中日に移籍、その後、巨人、日本ハムでも主砲として活躍した。

西山さんが本格的に落合選手を打席に迎えるようになるのは、達川捕手の引退後に正捕手となった９３年以降だが、鮮烈な印象があるという。

「何がすごいかって、追い込まれてからの打撃ですよ。普通のバッタ−は最初（０ストライク）は３割、それから（１ストライク後）は２割か１割ないぐらい数字が下がっていくんですが、２ストライク以降の打率がすごいんです」

落合選手の通算成績は７６２７打数２３７１安打、５１０本塁打、１５６４打点、打率・３１１。２ストライク後の成績に目を向けると３８２７打数９９９安打、１８４本塁打、５８１打点、打率・２６１。本塁打、打点ともにおよそ３分の１を２ストライク後に稼いでいる。

三冠王を取った８５年を見ると数字はさらに際立つ。打率・３６７で首位打者を獲得しているが、２ストライク後では、それを上回る驚異の・３７４を残しているのだから驚きだ。

「変化球になんぼでも対応できるから、追い込まれても苦にならないんでしょうね。打つポイントが近いんです。ここでしか、もう間に合わんやろというところで初めてバットが出てくる。それで間に合うんです」

さらに言葉を続けた。

「最後の変化まで見て、ここというところでバットが出てくるので、捕球しようとしてミットをたたかれそうになる。見逃すんだなと思ったところから出てくるから、こちらはエッと思う。普通のバッターはもっと前で捉えないと間に合わないから、空振りだと分かるんですよ」

ホームベースの後方で幾度となく受けた衝撃の瞬間を思い起こすように熱弁をふるった。

落合選手には、大野投手とバッテリーを組んでいるときに痛打された経験がある。追い込まれても、大野投手が投じる決め球のスクリューを狙いすまして捉えられた。「大野さんが決め球のスクリューを投げたら、落合さんはそれを待ってちゃんとホームランにしてましたね」。一流同士の真っ向勝負は立ち入ることができないような世界だったという。

プロで出会った最強の右打者に落合選手の名前を挙げた直後に、実は西山さんはもう一人の名前を出している。

「あとは、高校時代の清原ですね」−。

西武、巨人、オリックスに在籍して歴代５位の通算５２５本塁打を放った右の強打者について、あえて“高校時代の”と言うのは、当時の対決で目の当たりにしたＰＬ学園時代の清原和博選手の打棒に衝撃を受けたからにほかならない。

大阪・上宮高２年時に４番捕手だった西山さんは、同学年の清原選手がいたＰＬ学園と一度だけ公式戦で対戦。清原選手に日生球場の左翼スタンド場外へ特大弾を打ち込まれ、甲子園出場という目標を断たれた。その残像はずっと西山さん脳裏に刻まれている。

（デイリースポーツ・若林みどり）

西山秀二（にしやま・しゅうじ）１９６７年７月７日生まれ。大阪府出身。上宮高から１９８５年のドラフト４位で南海に入団。８７年のシーズン途中で広島にトレード移籍。９３年に正捕手となり９４、９６年にはベストナイン、ゴールデングラブ賞を受賞。広島の捕手として初めて規定打席に到達して打率３割をマーク。２００５年に巨人に移籍し、その年に引退。プロ在籍２０年で通算１２１６試合、打率・２４２、５０本塁打、３６盗塁。巨人、中日でバッテリーコーチを務めた。