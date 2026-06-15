東北は17日(水)にかけて晴れて暑く、30℃以上の真夏日の所もあるでしょう。20日(土)頃までカラッとした暑さが続きますが、21日(日)以降は雨の日が増え、蒸し暑くなる見込みです。暑さと雨への備えが必要です。

17日は30℃以上の暑さ 20日頃まで暑さ続く

明日16日(火)から17日(水)にかけては、高気圧に覆われて、広い範囲で晴れる見込みです。貴重な晴れ間となりますので、日差しを有効に活用してください。





18日(木)は、梅雨前線や湿った空気の影響で、東北南部を中心に雨が降るでしょう。19日(金)は広く晴れ間が出ますが、20日(土)は仙台や福島で雲が多くなりそうです。21日(日)から22日(月)にかけては広く雨が降り、低気圧や前線の動き次第では、雨や風が強まるおそれがあります。東北地方でも、この雨をきっかけに雨の季節へ進む可能性があります。最新の気象情報に注意してください。気温は平年並みか平年より高い日が多いでしょう。20日(土)にかけては、最高気温が30℃以上の真夏日の所もありそうです。こまめな水分補給や適度な休憩など、熱中症対策を心がけてください。

23日以降は東北南部で雨が降りやすい

23日(火)以降は、東北南部を中心に雨の降る日が多くなるでしょう。梅雨入りの発表がない地域でも、雨の季節を思わせる空模様となりそうです。一方、東北北部では、日本海側を中心に晴れ間の出る日がある見込みです。



気温は平年並みか平年より低い日が多いでしょう。23日(火)と24日(水)は、最高気温が20℃に届かない所がありそうです。



27日(土)と28日(日)は、最高気温が25℃以上の夏日の所があり、湿度も高く、蒸し暑く感じられるでしょう。熱中症や食品の管理に注意してください。