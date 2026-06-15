新型「レヴォーグ レイバック」まもなく登場！

スバルは2026年6月4日、「レヴォーグ レイバック（以下、レイバック）」に新設定されるストロングハイブリッド「S：HEV」モデルのティザーサイトをオープンし、その仕様やデザインを初公開しました。

レイバックは2023年10月に「レヴォーグ」の派生タイプとして登場したもので、ステーションワゴンの安全性やスポーティさにSUVの使い勝手を融合させた個性的なモデルです。

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今回の「Fタイプ」への改良にあわせてS：HEVモデルがラインナップに加わり、同年7月に正式発表される予定となっています。

なお、従来の1.8リッターターボ搭載モデルも健在で、スバルの公式サイトではこちらを「SUV」、新しいストロングハイブリッドモデルを「ステーションワゴン」として位置付けています。

ステーションワゴンとして新たに投入されるS：HEVモデルは、外観デザインがよりすっきりとスタイリッシュに進化しているのが特徴です。

デザインコンセプトに「凛×包」を掲げたエクステリアは、ヘッドランプからグリルへとシームレスにつながるスポーティな形状や、横方向に広がるバンパーデザインを採用。

1.8リッターターボモデルとは異なり、自然吸気の2.5リッターエンジンを採用したことで、スバルのターボモデル特有のボンネット上のエアスクープ（インタークーラー冷却用の空気取り入れ口）がなくなりました。

このエアスクープを廃した専用デザインのアルミ製フロントフードのおかげで、より洗練された、高さを抑えた滑らかなフロントシルエットを実現しています。

ボディサイズやパッケージングも、この引き締まったステーションワゴンらしいシルエットを際立たせるように変更されました。

S：HEVモデルのボディサイズは全長4735mm×全幅1820mm×全高1550mm（ルーフアンテナ含む）です。全幅は従来のターボモデルと変わりませんが、前後オーバーハングの短縮により全長が35mm短くなり、全高も20mm低くなりました。

この全高を低く抑えたパッケージングこそが、ステーションワゴンと位置付けられる理由です。

これにより、一般的な機械式駐車場に入庫できる実用性と、洗練された美しいプロポーションを両立。加えて、悪路走破性を考慮した180mmの最低地上高を確保しています。

「リラックスできる空間」を目指したインテリアは、全車に本革シートを標準装備。グレードは2種類で、内装にタンカラーのナッパレザーシートやハーマンカードンサウンドシステムなどを標準装備した「Premium S：HEV EX」と、ブラックのドアミラーやシルバーステッチの内装を備えてシックに仕上げた「Premium Black S：HEV EX」が用意されます。

このS：HEVモデルに搭載されるパワートレインは、「クロストレック」や「フォレスター」にも採用されているスバル独自のストロングハイブリッドシステムです。

2.5リッターエンジンに2つのモーターを内蔵したトランスアクスルと、総電力量1.1kWhのバッテリーを組み合わせることで、モーターのみでのEV走行が可能になりました。

さらに特筆すべきは、SUVを名乗る従来のターボモデルには設定のなかった、2つのモードを切り替えられる悪路走破システム「X-MODE」がこのS：HEVモデルに搭載される点です。

これにより、全高を低く抑えたスマートなワゴンでありながら、SUVに匹敵する本格的な四駆性能を兼ね備えたモデルへと仕上がっています。

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スバル販売店への独自取材によると、レイバック S：HEVは最新のハイブリッドを搭載しながらも、戦略的な価格帯に抑えられる模様です。

一部改良後のターボモデル（Limited EX：405万9000円）に対してプラス10万円台後半から40万円台後半のアップにとどまる予定で、同じシステムを積む「フォレスター」の最上級グレード（464万2000円）を下回る、競争力の高い価格設定が見込まれています。