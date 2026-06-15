【どきゅーとぷち「ウマ娘 プリティーダービー」特大ぬいぐるみ ミホノブルボン/ライスシャワー】 予約期間：6月19日11時～7月27日23時59分 12月 発送予定 価格：各29,700円

タイトーは、特大ぬいぐるみ「どきゅーとぷち『ウマ娘 プリティーダービー』特大ぬいぐるみ ミホノブルボン/ライスシャワー」をECサイト「TAITO GEAR&GOODS」にて6月19日11時より予約受付を開始する。発送は12月を予定し、価格は各29,700円。

本商品はゲーム「ウマ娘 プリティーダービー」に登場する「ミホノブルボン」と「ライスシャワー」を特大ぬいぐるみブランド「どきゅーとぷち」シリーズで立体化したもの。高さ約70cm(耳込み) ・横約40cmの特別な存在感を放ち、愛らしいデフォルメとなっている。

「ミホノブルボン」はメカニカルな勝負服はもちろん、無機質さの中に愛らしさがのぞく表情が再現されている。

「ライスシャワー」は特徴的な大きな帽子やレースの切れ込みデザインなどが再現されている。

【どきゅーとぷち「ウマ娘 プリティーダービー」特大ぬいぐるみ ミホノブルボン】【どきゅーとぷち「ウマ娘 プリティーダービー」特大ぬいぐるみ ライスシャワー】

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