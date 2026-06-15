【きょうから】『薬屋のひとりごと』ブラウザゲーム、正式リリース 猫猫＆壬氏登場のPV公開
アニメ『薬屋のひとりごと』を原作とするブラウザゲーム『薬屋のひとりごと 後宮異聞録』が15日、正式サービスを開始した。あわせて、G123公式YouTubeチャンネルにて、猫猫（CV.悠木碧）と壬氏（CV.大塚剛央）が登場する正式リリースPVが公開された。
【動画】美しい！猫猫＆壬氏も登場する『薬屋のひとりごと 後宮見聞録』正式リリースPV
本作は、スマートフォン・タブレット・PCのWebブラウザに対応しており、アプリのダウンロード不要で楽しめる。ブラウザならではの手軽さで、いつでもどこでも気軽にプレイが可能。
ゲーム内では、主人公・猫猫が宮中や花街を巡り、次々と巻き起こる問題に向き合う。薬屋としての知識や調薬した薬を駆使して事件を解決しながら、ステージを進行していくシミュレーションゲームとなっている。
本作オリジナル要素として「医局」システムが搭載されている。ゲーム内で獲得したアイテムを活用し、施設の整備や強化を行うことが可能。アイテムの集め方や施設強化の進め方を工夫しながら、自分なりの運営スタイルを築いていく過程も、やり込み要素のひとつとなる。
壬氏や高順をはじめとしたアニメでおなじみの男性キャラクターたちと協力することで、薬草を獲得できる。入手した薬草は、より良い素材へと育成することが可能。さらに、他のプレイヤーと協力して調合を行うことで、さまざまな報酬を獲得できる。
小蘭や翠苓をはじめとした女性キャラクターたちは、アイテムのプレゼントやスキル育成を通じて、医局を共に盛り上げる仲間として登場する。
また事前登録キャンペーンの報酬として、仲間「UR小蘭」を獲得できる。さらに、ゲームの進行に役立つ各種アイテムもあわせて受け取ることが可能。
Xではフォロー＆リポストキャンペーンを実施。対象アカウントをフォローのうえリポストし、さらにハッシュタグ付きの引用ポストを行うことで、当選確率がアップする。プレゼント内容は、悠木のサイン色紙が1人、大塚のサイン色紙が1人、猫猫＆壬氏のオリジナルアクリルスタンドが10人、さらにAmazonギフト券総額10万円分が100人に当たる。
さらにXにてハッシュタグ投稿キャンペーンも実施。ハッシュタグ「#薬屋異聞録プレイ」を投稿すると、抽選でプレゼントが当たる。ゲームのスクリーンショット付きで投稿することで、当選確率がアップする。プレゼント内容は、悠木のサイン色紙が1人、大塚のサイン色紙が1人、壬氏（祭祀版）のアクリルスタンドが10人、さらにAmazonギフト券1万円分が10人に当たる
2023年に放送を開始したテレビアニメ『薬屋のひとりごと』は、毒と薬に異常な執着を持つ薬屋の娘・猫猫（マオマオ）と、謎多き美形の宦官・壬氏（ジンシ）が、宮中で次々と巻き起こる難事件に挑んでいく“謎解きエンターテインメント”。原作は日向夏氏、イラストはしのとうこ氏が担当し、シリーズ累計4500万部を突破。続編となるテレビアニメ第3期が10月と27年4月に分割2クールで放送、12月には劇場版が公開されることが決定している。
【動画】美しい！猫猫＆壬氏も登場する『薬屋のひとりごと 後宮見聞録』正式リリースPV
本作は、スマートフォン・タブレット・PCのWebブラウザに対応しており、アプリのダウンロード不要で楽しめる。ブラウザならではの手軽さで、いつでもどこでも気軽にプレイが可能。
本作オリジナル要素として「医局」システムが搭載されている。ゲーム内で獲得したアイテムを活用し、施設の整備や強化を行うことが可能。アイテムの集め方や施設強化の進め方を工夫しながら、自分なりの運営スタイルを築いていく過程も、やり込み要素のひとつとなる。
壬氏や高順をはじめとしたアニメでおなじみの男性キャラクターたちと協力することで、薬草を獲得できる。入手した薬草は、より良い素材へと育成することが可能。さらに、他のプレイヤーと協力して調合を行うことで、さまざまな報酬を獲得できる。
小蘭や翠苓をはじめとした女性キャラクターたちは、アイテムのプレゼントやスキル育成を通じて、医局を共に盛り上げる仲間として登場する。
また事前登録キャンペーンの報酬として、仲間「UR小蘭」を獲得できる。さらに、ゲームの進行に役立つ各種アイテムもあわせて受け取ることが可能。
Xではフォロー＆リポストキャンペーンを実施。対象アカウントをフォローのうえリポストし、さらにハッシュタグ付きの引用ポストを行うことで、当選確率がアップする。プレゼント内容は、悠木のサイン色紙が1人、大塚のサイン色紙が1人、猫猫＆壬氏のオリジナルアクリルスタンドが10人、さらにAmazonギフト券総額10万円分が100人に当たる。
さらにXにてハッシュタグ投稿キャンペーンも実施。ハッシュタグ「#薬屋異聞録プレイ」を投稿すると、抽選でプレゼントが当たる。ゲームのスクリーンショット付きで投稿することで、当選確率がアップする。プレゼント内容は、悠木のサイン色紙が1人、大塚のサイン色紙が1人、壬氏（祭祀版）のアクリルスタンドが10人、さらにAmazonギフト券1万円分が10人に当たる
2023年に放送を開始したテレビアニメ『薬屋のひとりごと』は、毒と薬に異常な執着を持つ薬屋の娘・猫猫（マオマオ）と、謎多き美形の宦官・壬氏（ジンシ）が、宮中で次々と巻き起こる難事件に挑んでいく“謎解きエンターテインメント”。原作は日向夏氏、イラストはしのとうこ氏が担当し、シリーズ累計4500万部を突破。続編となるテレビアニメ第3期が10月と27年4月に分割2クールで放送、12月には劇場版が公開されることが決定している。
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