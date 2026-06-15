ヨックモック、まるで飲むシガール？ クッキー×シェイクの新感覚デザート『クーシェ』を発売 6・19より東京駅一番街店で数量限定
ヨックモックは、クッキーとシェイクを組み合わせた新感覚の体験型デザート『クーシェ（COO-CHE）』（税込780円）を、19日から東京駅一番街店限定で数量限定販売する。ブランドを代表する『シガール』から着想を得た商品で、“飲むシガール”ともいえる新たなスイーツ体験を提案する。
【画像】発売する東京駅一番街店では、フォトスポットなど期間限定ディスプレイを展開
『クーシェ』は、同社の人気商品『シガール』をイメージしてアレンジしたラングドシャー生地をカップ状に仕立て、その中にバニラ味のオリジナルシェイクを注いだデザート。ホイップクリームとクランブルクッキーをトッピングし、サクサクとした食感となめらかな口当たりを同時に楽しめる。
なお、シェイクやラングドシャーには、『シガール』と同じヨックモックオリジナルバニラを使用。ラングドシャー部分は『クーシェ』のために1つひとつ丁寧に手作りで仕上げるなど、ブランドのこだわりが随所に取り込まれている。
楽しみ方も特徴の1つで、シェイクとクランブル、ホイップクリームを混ぜ合わせて“ザクザク＆なめらか”な食感を味わったり、カップを手で握ってラングドシャーを割り、シェイクと一緒に楽しんだりと、食べ進めるごとに異なる食感と味わいを体験できる。
発売に合わせて、東京駅一番街店では「涼しく、楽しいヨックモック体験」をテーマにした期間限定ディスプレイも展開。海外のカフェやパーラーをイメージした装飾を施し、巨大な『クーシェ』オブジェやフォトスポットを設置するなど、商品と連動した体験型空間を演出する。
商品概要は以下のとおり。
商品名：クーシェ（COO-CHE）
価格：税込780円
発売日：6月19日〜
販売店舗：ヨックモック 東京駅一番街店
販売時間：毎日午前11時、午後2：00、午後5：00に販売
※数量限定
※販売状況により時間変更の場合あり
【画像】発売する東京駅一番街店では、フォトスポットなど期間限定ディスプレイを展開
『クーシェ』は、同社の人気商品『シガール』をイメージしてアレンジしたラングドシャー生地をカップ状に仕立て、その中にバニラ味のオリジナルシェイクを注いだデザート。ホイップクリームとクランブルクッキーをトッピングし、サクサクとした食感となめらかな口当たりを同時に楽しめる。
楽しみ方も特徴の1つで、シェイクとクランブル、ホイップクリームを混ぜ合わせて“ザクザク＆なめらか”な食感を味わったり、カップを手で握ってラングドシャーを割り、シェイクと一緒に楽しんだりと、食べ進めるごとに異なる食感と味わいを体験できる。
発売に合わせて、東京駅一番街店では「涼しく、楽しいヨックモック体験」をテーマにした期間限定ディスプレイも展開。海外のカフェやパーラーをイメージした装飾を施し、巨大な『クーシェ』オブジェやフォトスポットを設置するなど、商品と連動した体験型空間を演出する。
商品概要は以下のとおり。
商品名：クーシェ（COO-CHE）
価格：税込780円
発売日：6月19日〜
販売店舗：ヨックモック 東京駅一番街店
販売時間：毎日午前11時、午後2：00、午後5：00に販売
※数量限定
※販売状況により時間変更の場合あり